라이나생명, 암치료 후 미세잔존암 검사 보장…배타적사용권 획득

라이나생명보험의 암 진단 이후 재발과 전이암에 대한 모니터링을 지원하는 보험상품이 배타적사용권(3개월)을 획득했다고 13일 밝혔다.

지난 4월 업계 최초로 출시된 '(무)암생존지원특약(미세잔존암 전장유전체분석(WGS) 검사지원형)'은 암 진단 후 매년 미세잔존암WGS검사 또는 이에 상응하는 금액을 보험금으로 지급하는 상품이다.

미세잔존암WGS검사는 암 치료 후 몸 속에 미세하게 남아있는 소량의 암 흔적을 찾아내는 검사다. 혈액 속에 떠다니는 암세포 유래 DNA 조각을 전장유전체 기법으로 분석, 암의 재발·전이·잔존 여부를 찾아낼 수 있다.

(무)암생존지원특약(미세잔존암WGS검사지원형)은 암 보장개시일 이후 암으로 최초 진단 확정 후 매년 진단 확정일에 생존 시 10년간 최대 11회(최초 진단 시 2회, 이후 매년 1회)까지 검사를 지원해준다.

이 상품은 최초로 암 치료 이후의 모니터링을 보장하고 보험급부와 부가서비스를 결합한 구조의 상품이라는 독창성을 인정받았다. 또 재발·전이암의 조기 발견을 통해 암 생존자의 실질적인 삶의 질 개선과 사회적 비용 경감에 기여할 수 있어 유용성 측면에서도 높은 점수를 받았다.

라이나생명 관계자는 "이번 상품은 암 진단과 치료를 넘어 재발·전이암 발생의 두려움까지 케어할 수 있도록 고객의 치료 여정을 고려해 개발했다"며 "라이나생명은 앞으로도 고객의 삶 전반의 리스크를 함께 고민하고 관리할 수 있는 최적의 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.