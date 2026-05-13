한진, '온라인수출 중소기업 물류지원 사업' 수행기관 4년 연속 선정

/사진= 한진 제공

한진(18,170원 ▼280 -1.52%)이 글로벌 역직구 시장의 가파른 성장세에 발맞춰 해외 판로 개척에 어려움을 겪는 국내 중소기업과 소상공인의 든든한 물류 지원군으로 나선다.

한진은 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단(중진공)이 시행하는 '2026년 온라인수출 중소기업 물류지원 사업'의 수행기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

'온라인수출 중소기업 물류지원 사업'은 전자상거래(e커머스) 기반 수출을 진행 중인 중소기업의 물류비 부담을 낮추고 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 정부 주도 사업이다. 운영기간은 올해 12월까지로 글로벌 역직구 플랫폼 등을 통해 수출 중이거나 예정인 중소기업의 물류비 부담을 경감해 현지 판매 경쟁력을 확보하도록 돕는다.

한진은 그간 축적된 글로벌 물류 노하우와 전 세계 인프라를 바탕으로 기업별 성장 단계에 최적화된 맞춤형 물류 솔루션을 제공한다.

특히 한진은 이번 사업에 국내 물류사 중 최대 규모의 통관 시설을 갖춘 '인천공항 글로벌 권역 물류센터(GDC)'와 지난해 12월 개소한 '유럽 풀필먼트 센터'를 투입한다. 인천공항 GDC를 통해 역직구 화물의 신속하고 정확한 통관 서비스를 제공하며 GDC 내 역직구 풀필먼트 입점도 병행한다. 이어 신규 유럽 거점 풀필먼트 센터의 온보딩 지원을 통해 중소 K-브랜드가 유럽 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 돕는다.

사업 참여 기업이 한진의 해외 풀필먼트 거점을 활용할 경우 발생 비용의 70%를 중진공으로부터 지원받아 고정비 부담을 획기적으로 낮출 수 있다. 또한 물량 규모가 작아 풀필먼트 이용이 부담스러운 소상공인에게는 국내 집하부터 통관, 해외 배송까지 전 과정을 간소화한 한진의 디지털 물류 플랫폼 '원클릭 글로벌'을 연계한다. 역직구 배송을 희망하는 초보 셀러를 대상으로는 복잡한 해외 수출 행정 절차와 최적 배송 구간 설계 등 맞춤형 컨설팅도 병행할 예정이다.

한진 관계자는 "글로벌 e커머스 지원협력체의 일원으로서 유망 중소기업의 해외 진출을 적극 뒷받침하고 있다"며 "한진이 보유한 풀필먼트 인프라와 원클릭 글로벌 서비스를 결합해 소상공인들이 세계 시장에서 실질적인 가격 경쟁력을 확보할 수 있도록 실무적 지원을 지속할 것"이라고 말했다.