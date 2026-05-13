LIG D&A, 국내 최초 '방산 에이전틱 AI 사이버 보안 해커톤' 개최

에이전틱 AI 공방 해커톤 대회(DAH) 포스터./사진=LIG D&A

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)는 국내 최초로 방산 분야 '에이전틱 AI 공방 해커톤 대회(DAH)를 개최하며 미래 전장의 핵심 기술 확보에 나선다고 13일 밝혔다.

DAH 대회는 방위산업과 사이버 보안 도메인에서 발생하는 고도화된 문제들을 인공지능(AI) 기술로 해결하기 위해 마련된 기술 경연의 장이다. 이번 대회는 단순한 아이디어 도출을 넘어 AI 에이전트가 스스로 판단하고 실행하며 공격과 방어를 수행하는 '공방전' 형태로 진행돼 국내 방산 AI 기술력을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대된다.

이번 대회는 내달 14일까지 참가 접수를 진행한다. 이후 예선을 거쳐 선발된 본선 진출팀은 8월 21일 잠실 롯데월드타워 SKY31 컨벤션에서 기술 경합을 벌일 예정이다. 총 상금 2000만원 규모다. 수상자는 채용 지원 시 우대 혜택을 받게 된다.

대회는 클라우드 인프라 기반의 최첨단 기술 환경에서 진행될 예정이다. 참가자들은 실제 현장감 있는 데이터를 바탕으로 AI 모델을 설계하고, 가상의 사이버 전장 환경에서 문제 해결 능력을 검증받게 된다.

LIG D&A는 이번 대회를 통해 확보된 기술 역량과 데이터 인프라가 향후 'K-방산'의 디지털 경쟁력을 강화하고 지능형 유무인 복합전투체계(MUM-T) 구현을 앞당기는 초석이 될 것으로 기대하고 있다.

LIG D&A 관계자는 "이번 DAH 해커톤은 방산 AI의 새로운 전장을 여는 시도이자 대한민국 최고의 AI 인재들이 모여 실력을 겨루는 기술 성장의 장이 될 것"이라며 "방산 및 사이버 보안의 미래를 바꿀 혁신적인 기술을 가진 인재들의 적극적인 도전을 기다린다"고 말했다.