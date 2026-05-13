S-OIL, 데이터센터용 액침냉각유 선보여..열관리 시장 선도

S-OIL이 GST와 'HVAC KOREA 2026' 전시회에서 데이터센터용 액침냉각 솔루션을 선보이고 있다./사진제공=S-OIL

S-OIL은 기계설비 종합 전시회 'HVAC KOREA 2026'에서 데이터센터용 액침냉각 솔루션을 선보인다고 13일 밝혔다. 이 전시회는 이날부터 오는 15일까지 서울 코엑스에서 열린다.

S-OIL은 데이터센터 환경에 최적화된 액침냉각유를 공급한다. 함께 솔루션을 선보이는 글로벌스탠다드테크놀로지(GST)는 액침냉각 장비를 통해 고성능 인공지능(AI) 및 컴퓨팅 서버의 발열을 효율적으로 제어하는 통합 시스템을 구현한다. 양사는 이번 협업을 통해 급증하는 데이터센터 전력 소비와 발열 문제를 해결하는 차세대 열관리 기술을 제시한다.

S-OIL이 개발한 액침냉각유 'S-OIL e-쿨링 솔루션'은 에너지저장장치(ESS), 데이터센터, 전기차 배터리 등 고발열 환경에 적용 가능한 열관리 솔루션이다. 특히 데이터센터 액침냉각 방식은 서버를 절연성이 높은 냉각액에 직접 담그는 구조로, 냉각에 소모되는 전력 사용을 절감할 수 있는 것이 특징이다.

S-OIL은 향후 GST 및 성균관대학교 슈퍼컴퓨팅센터와 함께 데이터센터용 액침냉각 기술의 실증 테스트를 추진할 예정이다. 3자 협력을 통해 고성능 컴퓨팅 환경에서의 적용 가능성을 검증하고, 협력 체계를 구축해 나갈 방침이다.

S-OIL 관계자는 "액침냉각유를 중심으로 한 열관리 솔루션을 통해 데이터센터 산업의 에너지 효율 향상에 기여할 것"이라며 "앞으로도 다양한 파트너와 협력을 통해 차세대 열관리 시장을 선도해 나가겠다"고 말했다.