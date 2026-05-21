"정비 인재 키운다"…이스타항공, 신라대 항공정비학과와 협약

지난 20일 부산시 신라대학교에서 이정 이스타항공 정비본부장(오른쪽 세 번째), 이진호 이스타항공 정비기획팀장(오른쪽 두 번째), 김영인 신라대학교 항공정비학과장(왼쪽 네 번째) 등 관계자들이 협약 체결 후 기념 촬영을 했다./사진=이스타항공

이스타항공은 지난 20일 신라대학교 항공정비학과와 항공 MRO(정비·수리·개조) 인재 양성을 위한 전략적 업무 협약을 체결했다.

이번 협약 체결로 양 기관은 △항공 정비 교육 과정 공동 개발 △실습장 및 기자재 등 교육 인프라 공유 △항공 정비 기술 및 법령 정보 교류 △현직자 특강 및 멘토링 제공 등 분야에서 협력한다.

특히 이스타항공은 신라대학교의 동·하계 방학 기간에 항공정비학과 4학년 학생을 대상으로 김해공항 이스타항공 정비센터에서 인턴십 프로그램을 운영한다. 인턴십 프로그램 기간 동안 이스타항공은 △B737-8 항공기 정비 현장 견학 △정비 이력 전산화 시스템(ERP) 사용법 실습 △정비 품질 관리 시스템(SMS) 실무 교육 등 양질의 커리큘럼을 바탕으로 학생이 항공 정비 전문가로 성장할 수 있도록 지원한다.

이스타항공 관계자는 "현장 중심의 항공 정비 교육 기회를 확대해 학생이 실무 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원할 계획"이라며 "앞으로도 부산 등 다양한 지역에서 항공 정비 인재를 지속 양성하며 국내 항공 정비 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.