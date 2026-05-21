HD현대, 테라파워 차세대 원자로 주기기 공급 우선협상자 선정

HD현대는 최근 미국에서 원자력 혁신 기업 테라파워와 나트륨 원자로 공급에 대한 기본 합의서를 체결했다. 왼쪽부터 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장, 크리스 르베크(Chris Levesque) 테라파워 최고경영자./사진제공=HD현대

HD현대중공업은 테라파워와 '나트륨 원자로 공급에 대한 기본 합의서(FA)'를 체결했다고 21일 밝혔다.

협약에 따라 HD현대중공업은 테라파워의 나트륨 원자로 주기기(RES)의 핵심설비를 제작·공급하는 우선 협상 대상자가 됐다. 체결식에는 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장, 크리스 르베크(Chris Levesque) 테라파워 최고경영자 등이 참석했다.

이번 협약은 지난해 3월 체결한 '나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 전략적 협약'의 연장선이다. 양사는 지난 1년간 나트륨 원자로의 제조 타당성, 가격 경쟁력, 인도 일정 등에 대한 연구를 수행해왔다.

앞서 HD현대는 2024년 12월 테라파워로부터 원통형 원자로 용기(reactor vessel)를 수주해 제작하고 있다. 성공적인 실증 공사 수행을 발판으로 향후 상업 모델까지 사업 협력을 확대해 나갈 방침이다.

나트륨 원자로는 테라파워에서 개발한 4세대 소듐냉각고속로(Sodium-Cooled Fast Reactor)로 현존하는 SMR(소형모듈원자로) 가운데 안전성과 기술적 완성도가 가장 높은 것으로 평가된다. 테라파워는 나트륨 원자로 발전소의 상업적 배치를 실현하기 위해 주기기의 공급망 구축을 최우선 과제로 삼아왔다.

원광식 본부장은 "글로벌 SMR 시장 진출에 중요한 기반이 될 것"이라며 "양사의 공동 연구를 통해 나트륨 원자로 설비를 적시에 공급하고 연속 생산 기반을 구축함으로써 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 이날 HD현대는 테라파워, 현대건설과 함께 '차세대 나트륨 원자료 사업 협력을 위한 3자 업무협약'을 체결했다. 이 협약을 통해 HD현대는 현대건설과 함께 설계·조달·시공 수행 및 주요 기자재 공급 기반을 마련해 향후 미국과 글로벌 시장에서 차세대 원전 사업에 적극 대응해나갈 계획이다.