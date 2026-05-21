HD현대로보틱스, 협력사 지원 위한 '상생 지원 프로그램' 조성

HD현대로보틱스가 20일 대구 본사에서 하나은행, 신용보증기금과 ‘차세대 로봇 솔루션 개발 및 해외시장 진출 활성화를 위한 상생 금융지원 업무협약(MOU)’를 체결했다. 왼쪽부터 채병호 신용보증기금 이사, 박종찬 HD현대로보틱스 생산지원 부문장, 천병주 하나은행 종로영업본부 지역대표 본부장

HD현대의 로봇 부문 계열사인 HD현대로보틱스는 협력사 지원을 위한 '상생 금융지원 프로그램' 조성에 나선다고 21일 밝혔다.

HD현대로보틱스는 지난 20일 대구 본사에서 하나은행, 신용보증기금과 '차세대 로봇 솔루션 개발 및 해외시장 진출 활성화를 위한 상생 금융지원 업무협약(MOU)'을 체결했다. 기업과 금융·공공기관 간 협력을 통해 국내 로봇산업의 신성장동력을 확보하고 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하려는 취지다.

협약에 따라 HD현대로보틱스와 하나은행은 6억원의 출연금을 공동으로 조성한다. 신용보증기금은 이를 재원으로 대출이 필요한 협력사에 90억원 규모의 보증을 제공한다.

지원 대상은 HD현대로보틱스와 공동생산, 연구개발, 구매 등 사업을 진행하는 국내 중견·중소 협력사다. 이들은 보증 비율 100%와 고정 보증료율 적용 혜택을 받을 수 있게 된다.

HD현대로보틱스 관계자는 "이번 협약은 협력사들이 보다 안정적으로 사업을 수행할 수 있도록 금융지원 기반을 마련하고 연구개발(R&D)·투자 확대를 유도하기 위한 것"이라며 "앞으로도 다양한 상생 프로그램을 통해 협력사와의 동반성장을 이끌어 나갈 것"이라고 했다.