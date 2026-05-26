에쓰오일, 차세대 데이터센터 액침냉각 실증 추진

에쓰오일과 어니언소프트웨어, GST, 웰메이드컴퓨터 관계자들이 데이터센터 액침냉각 실증 추진 사업을 기념해 사진 촬영을 하고 있다. /사진=에쓰오일

에쓰오일은 인공지능(AI) 데이터센터 전력 소비와 발열 문제에 대응하기 위해 데이터센터용 액침냉각 솔루션 실증 테스트를 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 테스트는 실제 AI 데이터센터 환경을 기반으로 차세대 열관리 기술의 적용 가능성과 운영 안정성을 검증하기 위해 진행된다.

에쓰오일은 액침냉각유인 '에쓰오일 e-쿨링 솔루션' 공급과 기술 지원을 맡는다. 데이터센터 인프라 관리 솔루션 기업인 어니언소프트웨어, 액침냉각 장비 전문기업 글로벌스탠다드테크놀로지(GST), 서버 전문기업 웰메이드컴퓨터도 참여한다.

GST는 액침냉각 탱크와 발열 장비를, 어니언소프트웨어는 실증 인프라와 운영 모니터링 시스템을, 웰메이드컴퓨터는 액침냉각 서버를 각각 제공한다. 각 사는 실제 AI 서버 환경 기반의 테스트를 통해 데이터센터용 액침냉각 생태계 구축에 나설 계획이다.

실증 테스트는 어니언소프트웨어의 기흥 AI 데이터센터 개념검증(PoC) 센터에서 진행될 예정이다. 해당 센터는 실제 데이터센터와 유사한 운영 환경과 인프라를 갖추고 있어 냉각 성능과 시스템 안정성을 검증할 수 있다.

에쓰오일은 이번 실증을 통해 AI 데이터센터 시장에서 액침냉각유의 성능과 안정성을 검증하고실증 레퍼런스를 확보할 예정이다.

에쓰오일 관계자는 "AI 확산으로 데이터센터의 전력 효율과 발열 관리 중요성이 빠르게 커지고 있다"며 "실제 운영 환경 기반의 액침냉각 실증을 통해 차세대 열관리 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.