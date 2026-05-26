현대차그룹, 'VH 어워드' 개최…"미디어 아티스트 지원"

제7회 VH 어워드 키비주얼. /사진제공=현대자동차그룹 VH 어워드

현대차(685,000원 ▲30,000 +4.58%)그룹이 오는 7월 21일까지 '제7회 VH 어워드' 미디어 아트 아이디어 공모를 진행한다고 26일 밝혔다.

VH 어워드는 아시아적 맥락의 문화·역사·감수성을 동시대 미디어 아트 언어로 풀어내는 차세대 아티스트의 예술적 도전과 실험을 지원하는 공모전이다. 지난 2016년 국내 아티스트를 대상으로 출범 후, 4회차부터는 아시아로 범위를 확장해 격년제로 개최돼 왔으며 비디오 아트부터 영화, 게임, 애니메이션, 모션 그래픽 등 다양한 장르를 다루고 있다.

올해로 7회를 맞이한 VH 어워드는 차세대 아티스트의 예술적 도전과 실험 지원이라는 핵심 목표를 한층 강화하고 프로그램을 확장한다. 선발자에 대한 지원 규모를 확대하는 한편 VH 어워드 커뮤니티를 더욱 다각화하기 위해 아티스트의 미래 성장 역량에 주목하는 '특별 언급' 부문을 새로 도입했다.

최종 선발된 5팀에게는 작품 제작 지원금을 기존 대비 상향 조정해 예술적 실험의 안정적 기반을 제공한다. 아울러 VH 어워드를 위해 지속적으로 협력해온 세계적인 미디어 아트 기관 '아르스 일렉트로니카'와의 파트너십 영역을 확장해 온라인 레지던시 프로그램을 구축하고 체계적인 국제 교류·작품 개발 지원에도 나선다.

특별 언급 부문에서 선발된 아티스트에게도 마찬가지로 역량 강화를 위한 별도의 온라인 레지던시 참여 기회가 제공된다. 내년 6월에는 최종 선발된 5팀 가운데 국제적 심사위원단의 심의를 거쳐 그랑프리 1팀을 선정한다. 해당 아티스트에게는 상금 3만달러가 추가 수여될 예정이다.

이번 심사위원단은 △다양한 분야의 문화예술계 전문가인 아르스 일렉트로니카 페스티벌 디렉터 크리스틀 바우어 △하우스오브일렉트로닉아트 디렉터 사비네 히멜스바흐 △아트사이언스 뮤지엄 디렉터 오나 하저 △뉴 뮤지엄 아트 디렉터 마시밀리아노 지오니 △아티스트 문경원&전준 등 총 5팀이다.

선발된 아티스트의 작품은 2027년 하반기부터 VH 어워드의 협업 기관인 바젤의 하우스오브일렉트로닉아트, 린츠의 아르스 일렉트로니카 페스티벌, 싱가포르 아트 위크 및 현대차그룹 인재개발원 마북 캠퍼스에 위치한 미디어 아트 갤러리 '비전홀' 등에서 다양한 전시 형태로 선보일 예정이다.

현대차그룹 관계자는 "VH 어워드는 디아스포라를 포함한 아시아 전반의 차세대 미디어 아티스트들이 동시대 주요 이슈를 다룰 수 있는 독자적 플랫폼으로 발전해왔다"며 "VH 어워드가 참가 아티스트에 대한 지원을 더욱 강화한 만큼 미디어 아트를 통해 장르와 문화의 경계를 넘는 다양한 창작으로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.