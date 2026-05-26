한화파워, 캐나다 앨버타대와 친환경 에너지 연구..CPSP 지원

지난 22일 캐나다 현지에서 한화파워 마이클 시커 한화파워 미주법인장(왼쪽)과 앨버타 대학교 데이비드 브레슬러 국제·혁신·기업 부총장이 MOU를 체결했다/사진제공=한화파워

한화파워는 지난 22일(현지시간) 캐나다 앨버타 대학교와 친환경 에너지 공동 연구개발에 대한 양해각서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 한화파워가 보유한 △폐열 회수 발전 시스템 △터보 팽창 발전기(TEG) △탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 등 차세대 친환경 발전 기술의 공동 연구개발을 골자로 한다. 한화오션의 캐나다 잠수함 사업(CPSP)과 연계된 산업기술협력(ITB) 프로그램의 일환으로 추진됐다.

한화파워는 앨버타대의 역량을 활용해 가스 터빈 폐열을 전기로 바꾸는 폐열회수 발전 및 압력 에너지를 전기 에너지로 전환하는 TEG 등 '에너지 재활용' 기술의 고도화와 북미 시장 적용 가능성을 검토할 계획이다. 또 앨버타대의 우수한 인재 파이프라인을 통해 연구개발을 넘어 실제 사업화 과정까지 진행한다.

한화파워는 지난 20일 캐나다 에너지 인프라 기업 펨비나 파이프라인과 친환경 발전 사업을 위한 양해각서를 체결하고, 캐나다 내 한화그룹의 친환경 에너지 생태계 조성에 힘쓰고 있다.

마이클 시커 한화파워 미주 법인장은 "에너지 산업의 메카인 앨버타대 학생들이 이번 협력을 통해 미래의 에너지 전문가로 성장할 수 있기를 바란다"며 "한화파워에도 캐나다에서 기술력을 검증하고 고도화할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.