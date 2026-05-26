현대차, '미래모빌리티학교' 참가 학교 모집

현대차가 2026년 2학기 '미래모빌리티학교' 참가 학교를 모집한다./사진=현대차

현대자동차는 2026년 2학기 '미래모빌리티학교' 참가 학교를 모집한다고 26일 밝혔다.

미래모빌리티학교는 현대차(689,000원 ▲34,000 +5.19%)가 교육부와 업무협약을 맺고 개발한 학생 주도 활동형 프로그램이다. 학생이 모빌리티 산업 발전 과정을 비롯해 자율주행, 로보틱스 등 혁신 기술을 학습하며 미래 모빌리티를 선도하는 인재로 성장할 수 있도록 돕고자 마련했다. 2016년부터 시작해 지금까지 국내 초·중학교, 해외 학교를 포함한 전 세계 3070개 학교에서 총 12만5000여명의 학생과 미래 모빌리티의 꿈을 함께 키워왔다.

미래모빌리티학교 수업은 초등학교 4~6학년 대상 초등 프로그램, 중학생 대상 정규 및 단기 프로그램으로 구성됐다. 2026년 2학기의 경우 △초등 프로그램은 '미래 모빌리티가 만드는 지속가능한 미래 라이프' △중등 정규 프로그램은 '모빌리티와 함께하는 미래 라이프 스타일' △중등 단기 프로그램은 '스마트 모빌리티 중심으로의 진화'를 주제로 각각 진행한다.

참여를 희망하는 학교는 26일부터 6월 19일까지 네이버에서 '미래모빌리티학교' 카페를 검색 후 카페 내 신청 링크를 통해 참여할 수 있다.

현대차 관계자는 "청소년이 미래 기술에 관심을 갖고 진로를 탐색할 수 있도록 로보틱스 등 첨단기술로 주제를 확장하고, 창의적·문화적 토양 조성을 위한 지원을 계속해 나갈 것"이라고 밝혔다.