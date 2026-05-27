아우디코리아, 세일즈·A/S 서비스 경진대회 성료…8명 대표팀 선발

지난 23일 인천 네스트 호텔에서 열린 세일즈·애프터서비스(A/S) 서비스 경진대회인 '아우디 트윈컵 2026' 한국 결선에서 기념사진을 촬영하는 모습/사진= 아우디코리아 제공

아우디코리아가 지난 23일 인천 네스트 호텔에서 열린 세일즈·애프터서비스(A/S) 서비스 경진대회인 '아우디 트윈컵 2026' 한국 결선을 성공리에 마쳤다고 27일 밝혔다.

'아우디 트윈컵'은 매년 전 세계 아우디 A/S 서비스 직원들의 서비스 역량 향상을 위해 실시하는 행사로 한국에서는 2008년부터 매년 개최되고 있다. 아우디 공식 딜러사 임직원이라면 누구나 참가할 수 있으며 분야는 △고객 응대 역량·제품 지식을 겨루는 'A/S 서비스' 부문 △정비 기술력을 평가하는 'A/S 테크놀로지' 부문 △판매 서비스 역량을 평가하는 △'신차 세일즈' △'중고차 세일즈' 부문으로 나눠 진행한다.

이번 아우디 트윈컵 2026 한국 결선에는 총 30개 팀(신차 세일즈 부문 12팀, 중고차 세일즈 부문 3팀, A/S 서비스 부문 6팀, A/S 테크놀로지 부문 9팀) 56명이 참가했다. 평가는 아우디 신차·중고차 전시장과 공식 서비스 센터에서 흔히 발생할 수 있는 상황을 토대로 이론과 실제 상황을 고려한 고객 응대·정비 기술, 그리고 실제 차량으로 실시하는 팀별 실기 테스트·개인별 필기 테스트가 실시됐다.

신차 세일즈 부문 최종 1위는 태안모터스 'SunnyDanny'팀, 중고차 세일즈 부문 최종 1위는 고진모터스 'seyang444'팀이 이름을 올렸으며, A/S 서비스 부문 최종 1위는 위본모터스 'BUMSUP'팀, A/S 테크놀로지 부문 최종 1위는 고진모터스 '전조등'팀이 수상의 영예를 차지했다.

올해는 세일즈 신차 부문에 태안모터스 이민구, 고진모터스 조영욱, 신희성, 세일즈 중고차 부문에 고진모터스 차태희, A/S 서비스 부문에 위본모터스 이진석, 고진모터스 송윤겸, A/S 테크놀로지 부문에 고진모터스 최종찬, 최한성 총 8명이 '아우디 트윈컵 2026' 한국 대표팀으로 선발됐으며 오는 10월 13일부터 15일까지 독일 뮌헨에서 진행되는 '아우디 트윈컵 월드 챔피언십' 세계 결선을 준비한다.

앞서 한국팀은 뛰어난 서비스 품질·기술력과 팀워크를 바탕으로 아우디 트윈컵 월드 챔피언십에서 2013년 종합우승을 차지하고 서비스 부문에서 2015년 2위, 2016년 1위 수상에 이어 2021년 종합 2위, 2024년 애프터 세일즈 부문 2위, 2025년 세일즈·애프터 세일즈 부문 각각 3위를 기록하며 세계적인 수준의 서비스 역량을 입증했다.

아우디코리아 관계자는 "전동화와 디지털화를 중심으로 빠르게 변화하는 자동차 시장에 발맞춰 세일즈·서비스 경쟁력을 강화하고 프리미엄 고객 경험 향상에 지속해서 힘쓸 계획"이라고 말했다.