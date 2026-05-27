대구사이버대 심리운동학과, 무지개심리발달센터와 업무협약

김민석 심리운동학과장(오른쪽)과 김현주 무지개심리발달센터장이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=대구사이버대

대구사이버대학교 심리운동학과가 지난 21일 경기 남양주시에 위치한 무지개심리발달센터와 현장 중심 교육 활성화 및 전문인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

무지개심리발달센터는 아동과 가족 중심의 맞춤형 치료 서비스를 제공하는 심리발달지원기관이다. 대구사이버대 심리운동학과는 신체 움직임을 기반으로 아동과 성인의 발달을 지원하는 심리운동 전문 인력을 양성하고 있다.

협약의 주요 내용은 △실습 학생 지원 및 현장 연계 강화 △임상 사례 기반 교육 프로그램 운영 △전문역량 강화 세미나 및 특강 개최 △지역사회 발달지원 네트워크 활성화 등이다.

김현주 무지개심리발달센터장은 "미래 인재를 양성하는 데 함께할 수 있어 뜻깊다"며 "양 기관이 가진 전문성과 경험을 바탕으로 실질적인 교육 및 임상 협력이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김민석 심리운동학과장은 "학생들이 실제 임상 현장을 경험하며 전문성을 높일 수 있는 기반이 더욱 확대될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 전문기관과 협력해 현장 중심 교육을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.