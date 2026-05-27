"취준생도 블라인드 쓴다"…대학생 전용 '캠퍼스' 신설

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직장인 소셜 플랫폼 블라인드를 운영하는 팀블라인드가 취업을 준비하는 대학생을 위한 전용 채널 '블라인드 캠퍼스'를 열고 가입자 확대에 나선다고 27일 밝혔다.

블라인드 캠퍼스는 취업을 준비하는 대학생들의 적극적 정보 교류를 위해 블라인드 앱 내에 마련될 대학생 전용 공간이다. 그간 대학생 가입자는 게시물을 열람하는 것만 가능했지만 이제는 캠퍼스 채널에서 게시물과 댓글 작성을 통한 적극적 참여가 가능해졌다.

현재는 △같은 학교 재학생끼리 소통하는 '내 학교' 채널과 △다른 학교 학생들과 교류하는 '대학 연합' 채널이 선공개됐다. 앞으로 △같은 전공끼리 교류하는 '전공 연합' 채널과 같은 학교 출신 직장인 선배들에게 질문하고 답변을 받는 '동문' 채널 등이 순차적으로 마련될 예정이다.

다만 회사·업계 채널 등 기존의 직장인 전용 채널은 지금처럼 현직자만이 접근할 수 있다. 대학생과 직장인 간의 교류 공간은 별도로 마련하되, 현직자 중심의 소통 환경은 독립적으로 유지한다는 방침이다.

직장인 가입자에게만 제공되던 현직자 리뷰와 연봉 정보도 대학생에게 개방한다. 대학생 가입자는 별도의 리뷰 작성 없이도 모든 기업의 리뷰와 연봉 정보를 무제한으로 열람할 수 있다. 이 밖에도 관심 기업의 채용 소식과 현직자들의 글을 모아보는 '관심 기업 팔로우', 화제 글을 선별해 보는 '실시간 인기글 큐레이션' 등의 기능도 이용할 수 있다.

블라인드 가입 절차는 직장인과 동일하다. 자신의 대학교 이메일로 재학생임을 인증하면 블라인드 캠퍼스의 모든 기능을 즉시 이용할 수 있다.

전유정 블라인드 한국 사업 총괄은 "블라인드에서 취업 정보를 얻으려는 대학생 수요는 이미 상당했지만 기존에는 게시물 조회만 가능해 적극적인 정보 탐색에는 한계가 있었다"며 "블라인드 캠퍼스는 같은 학교·전공·직장인 선배들과의 양방향 연결을 통해 대학생들이 보다 현실적인 커리어 정보를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.

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