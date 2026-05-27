넥슨화장품, '라이스 PDRN' 스킨케어 5종 출시

넥슨화장품이 라이스 PDRN 기반 스킨케어 5종 라인을 새롭게 출시했다고 밝혔다.

이번에 선보이는 신제품은 ▲다보 라이스 PDRN 갈락토미 글로우 밀키 토너 140ml ▲다보 라이스 PDRN 갈락토미 모이스처라이징 밀크 140ml ▲다보 라이스 PDRN 나이아신아마이드15 페이셜 세럼 30ml ▲다보 라이스 PDRN 나이아신아마이드 리파이닝 모찌 클렌저 120ml ▲다보 라이스 PDRN NMN 스킨 배리어 크림 50ml 등 총 5종이다.

회사 측에 따르면 이번 라이스 PDRN 라인은 쌀 유래 성분과 PDRN을 기반으로 갈락토미세스, 나이아신아마이드, NMN 등 스킨케어 성분을 조합해 기획됐다. 최근 K-뷰티 시장에서 피부 광채, 보습, 스킨 배리어 케어에 대한 관심이 높아지는 흐름을 반영했다는 설명이다.

특히 '다보 라이스 PDRN 갈락토미 글로우 밀키 토너'와 '모이스처 밀크'는 갈락토미 성분을 중심으로 한 수분·광채 케어 라인으로 구성됐으며, '나이아신15 페이셜 세럼'과 '나이아신 모찌 클렌저'는 나이아신아마이드 기반 데일리 스킨케어 제품으로 기획됐다. 'NMN 스킨 배리어 크림'은 피부 장벽 케어와 보습 관리에 초점을 맞춘 것이 특징이다.

넥슨화장품은 앞서 대표 제품 'DABO 10-SECOND PDRN BUBBLE MASK'를 글로벌 전자상거래 플랫폼 아마존에 입점시키고 미국 MOCRA 등록을 완료한 바 있다.