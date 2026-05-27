'N% 주식 성과급' 시대 연 삼성…'사회 책임'에 5조 내놓는다

[서울=뉴시스] 여명구(왼쪽) 삼성전자 부사장과 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장이 27일 경기 용인시 기흥 삼성전자 The UniverSE에서 2026년 임금협약을 체결하고 있다. (사진=삼성전자 제공) 2026.05.27. [email protected] *재판매 및 DB 금지 /사진=류현주

삼성전자(307,000원 ▲8,000 +2.68%) 노사가 파업 위기를 딛고 임금교섭안 합의 절차를 모두 끝냈다. 이로써 '영입이익 N% 성과급'을 전액 자사주로 지급하는 새로운 방식이 우리나라 대표기업에 도입됐다. 삼성전자 경영진도 '성과의 사회적 선순환'을 내세우며 5년간 5조원을 협력사 상생 사업 등에 투입하겠다고 발표했다.

삼성전자 노사는 27일 오후 경기 용인시 사옥에서 '2026년 임금협약 조인식'을 진행했다. 이날 오전 완료된 조합원 대상 잠정합의안 찬반 투표는 73.7%의 찬성률로 가결됐다. 성과급 논의에서 소외된 완제품 중심의 DX(디바이스경험)부문 조합원의 반발 등으로 진통을 겪었으나 조합원 다수를 차지한 DS(반도체)부문 직원들의 찬성 투표로 이변없이 통과된 것으로 보인다.

삼성전자 노사가 지난해 12월11일 노사 상견례 이후 극한 대치 속에 총파업 직전까지 치달으며 167일만에 마련한 잠정합의안은 이날부터 법적 효력을 갖게 됐다. 이번 성과급은 내년 초 지급된다. DS부문 특별경영성과급의 경우 영업이익의 10.5%가 재원이다. 배분은 반도체 전체에 40%, 이익을 낸 사업부에 60%가 각각 이뤄지도록 정해졌다.

당초 '영입이익 N% 성과급'이 몰고 올 후폭풍에 대한 우려가 컸지만 현금 살포가 아닌 자사주 보상체계로 합의하면서 부작용을 줄인게 눈의 띄는 대목이다. 회사의 미래 가치가 직원들의 자산과 직결되는 구조를 만들어 중장기적 성장 전략 추진과 실행력에 힘을 실었다는 평가다.

아울러 삼성전자는 이날 사회적 책임 강화 방안도 내놨다. 국가적 역량결집의 산물인 반도체 산업의 천문학적 이익을 임직원들만 독식한다는 비판을 의식한 조치다.

삼성전자 사장단은 입장문을 내고 "이번 일을 계기로 '사업보국'와 '인재제일'이라는 삼성의 경영 철학을 돌아보게 됐다"며 "향후 5년간, 총 5조원을 조성해 '상생 및 건전한 생태계 조성'과 '미래 인재 육성'에 투자하겠다"고 밝혔다. 구체적으로는 2, 3차 중심의 중소 협력사 지원과 산업재해기금 조성, 취약계층과 영세자영업자를 위한 포용적 금융 확대, AI(인공지능) 인재 육성을 위한 산학협력, 청소년 교육 등을 검토한다. 최종적 기여 방식은 이사회와 준법감시위원회의 논의를 거쳐 결정될 예정이다.

사장단은 "삼성은 앞으로 우리 사회에서 어떤 역할을 해나가야 할지, 국민의 기대와 눈높이를 생각하며 보다 근본적인 고민도 해나가겠다"고 약속했다.