휴넷, '직장인 리더십 인식' 설문 결과 발표...리더 때문에 퇴사 고민

직장인 10명 중 8명은 리더 때문에 퇴사를 고민한 경험이 있는 것으로 나타났다. 리더십이 단순한 조직 성과의 문제를 넘어, 구성원의 이직 여부를 결정짓는 핵심 변수로 작용하고 있음이 확인됐다.

기업교육 전문기업 휴넷(대표 조영탁)은 직장인 584명(팀원급 312명, 팀장급 272명)을 대상으로 진행한 '직장인 리더십 인식' 설문조사 결과를 발표했다.

조사에 따르면 팀원급의 82.1%, 팀장급의 76.5%가 리더 때문에 퇴사를 고민한 적 있다고 답했다. 직급을 막론하고 리더십이 조직 구성원 유지에 결정적 영향을 미치는 것으로 보인다.

리더십의 영향력에 대한 인식도 압도적이었다. 팀원급과 팀장급 모두 리더십이 팀원·조직·기업에 미치는 영향력을 5점 만점에서 평균 4.6점으로 평가했다. '매우 영향이 크다'고 응답한 비율만 해도 팀원급 61.5%, 팀장급 67.6%에 달해, 리더십에 대한 구성원의 기대 수준이 매우 높은 것으로 나타났다.

지금까지 경험한 리더 중 가장 많은 유형(복수응답)을 묻는 질문에는 팀원급(51.3%)과 팀장급(61.8%) 모두 '성과 중심 리더(결과·목표 강조)'를 1위로 꼽았다. 다음으로 팀원급은 '권위형 리더(지시 중심·상명하복 문화 강조)'(46.2%), '마이크로 매니징 리더(업무를 세세하게 관리·통제)'(38.5%), 팀장급은 '권위형 리더'(44.1%), '관계 중심 리더'(35.5%)가 뒤를 이었다.

반면 직장인들이 꼽은 가장 위험한 리더 유형(복수응답)으로는 팀원급과 팀장급 모두 '공격적 언행'이 각각 59.0%, 64.7%로 1위를 차지했다. 이어 팀원급에서는 '사적 이익 추구'(48.7%), '성과 가로채기'(41.0%) 등 순으로 나타났다. 해당 항목은 휴넷의 리더십 진단 프로그램 '터닝포인트 큐브'에서 정의한 리더십 위험 행동 유형을 기반으로 구성됐다.