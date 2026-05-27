크린버텍, 선기모 적용 골프매트 신제품 출시

㈜크린버텍이 선기모를 적용한 골프매트 신제품을 출시했다고 밝혔다. 크린버텍은 골프 매트뿐 아니라 자카드러그&매트, DTP 러그&매트, 쿨매트 등 주력 제품군을 앞세워 제품 경쟁력 강화에 나서고 있다.

회사는 계절성과 사용 환경에 맞춘 다양한 매트 라인업을 통해 OEM·B2B 시장 공략을 확대하며, 기능성과 디자인을 동시에 갖춘 고부가가치 제품 개발에 속도를 내고 있다.

특히 크린버텍의 골프매트는 연습용 제품의 핵심 요소인 내구성과 사용감을 강화한 것이 특징이다. 실제 필드와 유사한 타구감을 구현할 수 있도록 설계해 퍼팅과 스윙 연습에 적합하며, 다양한 수요처의 요구에 맞춰 OEM 방식으로 공급이 가능하다. 여기에 잔디 결을 세밀하게 표현한 선기모 적용 제품도 함께 선보이며 골프 연습 매트 시장에서 차별화를 꾀하고 있다.

또한 크린버텍은 자카드 러그&매트와 DTP 러그 매트 분야에서도 경쟁력을 강화하고 있다. 자카드러그 매트는 고급스러운 조직감과 안정적인 패턴 표현이 강점이며, DTP 러그 매트는 선명한 색감과 섬세한 디자인 구현이 가능해 인테리어용과 생활용 시장에서 활용도가 높다. 회사는 고객사 맞춤형 디자인과 규격 대응을 통해 다양한 유통 채널에 최적화된 제품을 공급하고 있다.