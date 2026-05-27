메듀케이션K, '532 KTP와 1064 Nd:YAG의 듀얼 파장 시너지' 세미나 성료

의료 교육 플랫폼 메듀케이션K는 지난 20일 닥터봄의원에서 원텍 라이브 세미나를 성공적으로 마쳤다고 27일 밝혔다. 이번 세미나는 앙코르 요청 강의를 엄선한 '베스트 렉처 리바이벌'(Best Lecture Revival) 두 번째 시리즈로 특별 기획됐다.

강연은 'All About the Principles and Applications of EBDs - 혈관 병변 치료의 듀얼 웨이브 어프로치 : 532 KTP와 1064 Nd:YAG의 시너지'를 주제로 진행됐으며, 혈관 병변의 깊이와 양상에 맞춘 복합적인 임상 접근법이 심도 있게 다뤄졌다.

강연을 맡은 이제혁 닥터봄의원 대표원장은 실제 임상 사례를 바탕으로 532nm KTP 레이저와 1064nm Nd:YAG 레이저의 특성 및 시너지에 대해 상세히 설명했다. 설명에 따르면 532nm 파장은 산화헤모글로빈에 대한 흡수도가 높아 피부 얕은 층에 위치한 가는 모세혈관 병변 치료에 효과적이다. 반면 1064nm 파장은 진피 깊숙이 침투할 수 있어 비교적 깊은 층에 자리 잡은 굵고 푸른 혈관 병변에 적용해야 한다.

'임상 반응' 설정의 중요성도 제시했다. KTP 레이저 적용 시 혈관이 사라지거나 수축하는 것을 확인해야 하며, Nd:YAG 레이저 적용 시에는 혈관이 검게 변하거나 혈관 내 응고가 일어나는 것을 치료의 기준으로 삼아야 한다는 것이다. 이와 함께 혈관의 굵기에 따른 적절한 펄스 듀레이션 조절 방식과, 표피의 열 손상 및 색소 침착 등의 부작용을 예방하기 위한 쿨링 시스템의 필수적인 활용법 등 실전 진료 노하우를 공유했다.