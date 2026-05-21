LX하우시스 명품 창호 '페네스트', 서울 한강변 재건축 시장에서 인기

LX하우시스가 자사 최고급 수입 알루미늄 시스템 창호 '페네스트(FENEST)'가 고급 리조트·호텔, 타운하우스 등 고가 주택 시장에 이어 서울 한강변을 비롯한 수도권 재건축·재개발 단지에서 큰 주목을 받고 있다고 21일 밝혔다.

'페네스트'는 LX하우시스가 글로벌 최고급 알루미늄 창호 업체 중 하나인 벨기에 레이너스(Reynaers)로부터 제품 공급을 받아 국내 주거 환경에 최적화해 선보인 최고급 수입 알루미늄 시스템 창호다.

'페네스트'는 최근 서울 라브르27(L'ARBRE 27), 부산 해운대 애서튼 어퍼하우스, 춘천 무와제이드(MUWA JADE) 리조트, 도산 150 KAL VIP라운지 등에 적용되며 하이엔드 럭셔리 창호로 입지를 굳히고 있다.

고가 주택 시장에 이어 '페네스트는' 서울지역 한강 조망권 재건축·재개발 단지 가운데 최고의 입지로 평가받는 압구정 재건축 및 성수 전략정비구역에서도 큰 관심을 받고 있다. 또 현재 압구정3구역의 현대건설 홍보관 및 성수1구역의 GS건설 홍보관에 '페네스트'가 설치돼 인기를 끌고 있다.

LX하우시스 관계자는 "안정적인 시공과 사후 서비스까지 보장되는 '페네스트'는 프리미엄 재건축 단지에서 최고의 선택이 될 것"이라며 "최고의 개방감과 조망을 선사하는 제품인 만큼 '뷰'가 중요한 서울 한강권 재건축 단지에서 관심이 많다"고 말했다.