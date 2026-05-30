"국내산 육우의 맛과 건강함 직접 체험"...육우체험 미식마켓 개최

국내산 육우의 맛과 건강함을 오감으로 체험할 수 있는 미식 축제가 대구에서 열린다.

육우자조금관리위원회는 30~31일 이틀간 국립대구과학관에서 '2026 육우체험 미식마켓'을 개최한다.

'육우체험 미식마켓'은 '맛있으니까, 건강하니까! I LOVE 우리 육우'를 슬로건으로 내걸고, 주말을 맞아 나들이를 나선 가족 단위 방문객과 지역 주민들에게 국내산 소고기 우리 육우의 우수한 맛과 영양을 다양한 체험과 함께 즐길 수 있도록 기획됐다.

이번 행사에선 남녀노소 누구나 즐겁게 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 운영한다. '육우 체험존'에선 방문객들이 국내산 육우의 맛을 직접 확인할 수 있는 '육우 시식'과 함께 '육우 경품 이벤트 부스'가 운영된다.

국내산 육우의 사육 환경과 유통 과정, 영양 정보를 한눈에 볼 수 있는 우리 육우 홍보존을 비롯해 아이들과 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램 및 참여형 이벤트도 진행된다.

이외에도 주말 나들이객을 위한 풍성한 플리마켓과 다양한 푸드트럭이 행사기간 오전 10시부터 오후 7시까지 운영된다.

조재성 육우자조금 위원장은 "이번 행사를 찾는 방문객들은 국내산 육우의 차별화된 맛을 경험할 수 있을 것"이라며 "육우 시식은 물론 지역 상생을 위한 플리마켓과 다양한 프로그램이 가득한 이번 행사에 많은 분들의 참여와 관심 부탁드린다"고 말했다.