현대홈쇼핑, 물류센터 자동화 확대…시간당 처리량 4000건으로

현대홈쇼핑 화성 물류센터에서 로봇팔과 싱귤레이터를 활용해 상품을 하역하는 모습. /사진제공=현대홈쇼핑.

현대홈쇼핑이 물류센터에 자동화 설비를 추가 도입하며 물류 운영 효율화와 경쟁력 강화에 나선다.

현대홈쇼핑은 경기도 화성 물류센터에 자동화 물류 설비인 '로봇팔'과 '싱귤레이터(Singulator·상품 자동 정렬 설비)'를 새롭게 도입했다고 4일 밝혔다.

로봇팔은 여러 개의 상품 박스를 한 번에 집어 컨베이어 벨트로 옮기는 장비이며 싱귤레이터는 컨베이어 위 상품을 자동으로 정렬해 상품이 순차적으로 출고될 수 있도록 지원한다.

이번 설비는 홈쇼핑 물류 환경에 최적화된 것이 특징이다. 홈쇼핑은 방송 편성에 따라 특정 상품 주문이 단시간에 집중되는 구조인 만큼 대량 물량을 빠르게 처리할 수 있도록 최대 24개 박스를 동시에 이동할 수 있는 로봇팔과 자동 정렬 시스템을 구축했다.

현대홈쇼핑은 지난해 도입한 오토라벨러(Auto Labeler·운송장 자동 부착 설비)와 이번 자동화 설비를 연계해 하역, 상품 정렬, 운송장 부착까지 이어지는 출고 프로세스 자동화 체계를 완성했다.

이를 통해 화성 물류센터의 시간당 물량 처리 능력은 최대 4000건 수준으로 확대되며 전체 출고 소요 시간도 기존 대비 최대 20% 단축될 것으로 기대된다.

현대홈쇼핑은 물류 자동화를 통해 운영 효율성을 높이는 동시에 작업 환경 개선에도 나설 계획이다. 회사 측은 앞으로도 홈쇼핑 물류 특성에 맞는 자동화 설비 투자를 지속 확대하며 물류 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.