아이더, 그래픽 한 장으로 완성하는 여름 스타일 제안

아웃도어 패션 브랜드 아이더가 여름철 다양한 라이프스타일에 어울리는 그래픽 반팔 티셔츠 시리즈를 선보였다.

이번 컬렉션은 감각적인 그래픽과 와펜 디자인을 적용해 간결한 스타일링에도 포인트를 더할 수 있도록 구성됐다. 기능성 소재와 시원한 터치감의 원단을 사용해 무더운 여름철에도 쾌적한 착용감을 제공하는 것이 특징이다.

대표 제품인 '브리세 UNI 그래픽 반팔 라운드 티셔츠'는 소로나(SORONA) 소재와 흡습속건 기능을 적용했으며, 전면 그래픽 디자인으로 세련된 분위기를 연출한다. '에떼 UNI 와펜 반팔 라운드 티셔츠'는 색상별 차별화된 와펜 디자인을 적용해 개성을 강조했다.

여성용 '에떼 반팔 라운드 티셔츠'는 세미 크롭 기장과 그래픽 와펜 포인트로 트렌디한 감성을 더했으며, '베르동 UNI 그래픽 반팔 라운드 티셔츠'는 프랑스 샤모니의 산악 문화와 탐험 정신을 모티브로 한 아트웍을 담아 아웃도어 감성을 강조했다.

아이더는 이번 시리즈가 디자인과 기능성을 동시에 갖춰 출근길은 물론 여행과 나들이, 아웃도어 활동까지 폭넓게 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.