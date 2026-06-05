바디프랜드, 여름 할인·케어 프로모션…"헬스케어로봇 부탁~케어"

헬스케어로봇 기업 바디프랜드가 여름철을 앞두고 헬스케어로봇 구매와 케어 서비스를 아우르는 프로모션 '헬스케어로봇으로 부탁케어'를 진행한다. /사진제공=바디프랜드

바디프랜드가 여름철을 앞두고 헬스케어로봇 구매와 케어 서비스를 아우르는 프로모션 '헬스케어로봇으로 부탁케어'를 진행한다고 5일 밝혔다.

프로모션은 오는 7월 중순까지 진행되고 크게 두 가지 프로그램으로 구성된다.

먼저 여름철 건강 케어를 위한 특별할인 20만원(월 3000원·60개월 약정)이 기본 제공되고 헬스케어로봇 안심케어 프로그램 '더케어 서비스'를 결합 구독시 서비스 구독료를 최대 반값으로 사용할 수 있다. 특별할인 20만원에 더케어서비스 30만원(월 5000원·60개월 약정)까지 합하면 총 50만원 수준의 혜택이다.

더케어 서비스는 바디프랜드의 전문 엔지니어가 직접 방문해 헬스케어로봇을 최고의 상태로 유지하도록 점검·클리닝·시트 교체를 정기 제공하는 구독 프로그램이다.

아울러 이미 바디프랜드를 사용 중인 고객과 고객의 가족(부모·형제)부터 타사 제품 사용 고객을 위한 보상 혜택도 마련했다.

웨어러블 AI헬스케어로봇 △733을 비롯해 △다빈치AI △퀀텀AI △퀀텀 Audio Speakers by Bang&Olufsen △에덴로봇 △팔콘N 등과 의료기기 △메디컬파라오 2026 △메디컬팬텀로봇 △메디컬팬텀 2026 등을 구매 또는 렌탈할 경우 각각 15만원~30만원의 혜택을 받는다.

바디프랜드를 사용 중인 고객이 이번 프로모션을 최대로 활용하면 선납금·제휴카드·보상 할인까지 더해져 최대 324만원 할인 혜택을 받을 수 있고 고객의 가족 또는 타사 제품을 사용하는 고객도 추가 할인들을 적용하면 최대 309만원을 할인받아 헬스케어로봇을 구매할 수 있다.

바디프랜드 관계자는 "무더위가 시작되는 여름철 건강관리에 소홀해 질 수 있는 시기에 헬스케어로봇을 우리집 건강관리봇으로 득템하시길 바란다"고 말했다.