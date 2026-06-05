"글로벌 시장 확대"...에이피알, 첫 지속가능경영 보고서 발간

에이피알 2025년 지속가능경영보고서 표지. /사진제공=에이피알

글로벌 뷰티 기업 에이피알(387,500원 ▼17,500 -4.32%)이 창사 이래 첫 지속가능경영보고서를 발간했다고 5일 밝혔다.

지난해 주요 사업 및 재무 성과와 함께 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 전반에 걸친 지속가능경영 추진 전략과 책임경영 실천 내용을 담았다.

특히 기업 활동이 환경과 사회에 미치는 영향과 외부 환경이 기업 재무에 미치는 영향을 동시에 분석한 '이중 중대성' 평가를 기반으로 핵심 이슈를 도출했다. 이를 바탕으로 주요 전략 과제와 목표, 실행 활동을 정리했다.

에이피알은 글로벌 시장 확대와 중장기 성장 기반 강화를 위한 핵심 추진 과제를 제시했다. 구체적으로 △글로벌 핵심 인재 확보 △임직원 역량 개발 △리더십 육성 등 인재경영 전략을 강화하고 제품 개발부터 마케팅, 고객관리에 이르는 책임 있는 운영 체계를 구축할 방침이다.

환경 및 사회 분야에선 △안전보건 관리 △공급망 ESG 관리 체계 △사회공헌 활동 등을 구체적으로 소개했다. 특히 사회적 약자의 자립 지원을 위한 장애인 표준사업장 운영 사례와 지역사회 기부 활동 등을 공개했다.

지배구조 부문에선 투명하고 책임 있는 경영 체계 구축 방안을 제시했다. 독립적인 컴플라이언스 조직 운영해 준법 경영 체계를 고도화했고, 그 성과로 지난해 부패방지경영시스템 국제표준인 ISO 37001 인증을 획득했다. 아울러 임직원을 대상으로 반부패 교육 및 관련 서명 절차를 완료했다.

에이피알의 매년 지속가능경영보고서를 발간할 계획이다. 최근 공식 홈페이지 내 ESG 페이지를 전면 개편하고 관련 공시 콘텐츠를 확대 공개했다. 오는 12일에는 지속가능경영보고서 영문판을 공개할 예정이다.

에이피알 관계자는 "앞으로도 책임 있는 경영 활동과 투명한 정보 공개를 기반으로 이해관계자와의 신뢰를 강화하고 지속 가능한 글로벌 기업으로 성장하겠다"고 말했다.