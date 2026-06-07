돼지바의 변신…롯데웰푸드, '돼지바 빵집 팝업스토어'

롯데웰푸드(108,600원 0%)가 아이스크림 '돼지바'의 팝업스토어를 연다. 빵집을 콘셉트로 돼지바 캐릭터 '돼장님' 세계관을 오프라인으로 확장한다.

이번 팝업스토어 '돼지바 빵집 since 1983'은 이달 21일까지 서울 봉천동 샤로수길 인근에서 열린다. 신제품 '돼지바빵'을 주제로 한다. 올해 43주년을 맞은 브랜드 역사에 뉴트로 감성을 더했다.

팝업스토어는 돼장님의 세계관을 바탕으로 꾸몄다. 돼지바 역사와 돼장님이 돼지바빵을 개발한 이야기를 담았다.

체험형 행사도 마련했다. 방문객이 뽑기 기계에서 무작위로 뽑은 토핑을 돼지바빵과 함께 주는 '커스텀 돼지바빵'을 운영한다. SNS에서 진행하는 '밤티 돼지바빵 꾸미기 콘테스트'에 참여하도록 돼지바빵의 모나카 겉면을 꾸미는 초코펜도 준비했다.

이밖에도 포토존, 돼지바빵 굿즈를 뽑는 경품존 등이 마련됐다.

롯데웰푸드 관계자는 "43년이라는 긴 시간 사랑 받아온 돼지바가 MZ세대에게 신선하고 재미있게 다가가도록 팝업스토어를 기획했다"며 "앞으로도 익숙함 속에서 즐거움을 발견할 수 있는 이색 마케팅을 이어갈 것"이라고 말했다.