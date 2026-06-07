이마트24, 트렌드랩 성수점서 축구 레고 팝업존 운영

이마트24 플래그십 매장 '트렌드랩 성수점'이 이달 월드컵을 맞아 레고 팝업존을 선보인다.

레고그룹의 캠페인 '우리가 원하는 단 하나(Everyone Wants a Piece)'을 콘셉트로 기획했다. 매장 곳곳을 레고 축구 공간으로 꾸미고 점포 중앙에 레고 에디션 축구 시리즈 상품을 전시했다.

리오넬 메시, 크리스티아누 호날두, 킬리안 음바페, 비니시우스 주니오르 등 세계적인 축구 선수들을 레고 미니 피겨로 구현한 그래픽도 활용했다.

트렌드랩 성수점에선 레고 에디션 축구 세트 8종을 포함해 인기 레고 12종을 판매한다. 대표 상품은 축구선수 4명의 미니피겨로 축구 경기의 한 장면을 구현한 '레고 에디션 축구 하이라이트' 시리즈 4종이다. 축구공 안에 미니 스타디움이 숨겨진 '레고 에디션 축구공'도 선보인다.

이마트24 관계자는 "트렌드랩 성수점은 매번 다른 콘셉트의 팝업존을 운영해 편의점 기능은 물론 브랜드와 콘텐츠를 경험할 수 있는 곳"이라며 "편의점에서 최초로 선보이는 레고 팝업존을 통해 상품 구매를 넘어 머물고 즐기는 경험까지 선사하겠다"고 말했다.