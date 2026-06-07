"치맥보다 좋은 건 없어"…'1일 1닭' 젠슨 황, 잠실구장에 113마리 주문

엔비디아가 7일 서울 잠실야구장 경기를 앞두고 BBQ 치킨 113마리를 주문했다./사진제공=제너시스BBQ

젠슨 황 엔비디아 CEO가 7일 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에서 시구자로 나선 가운데 5일에 이어 이날도 BBQ 치킨을 먹는다.

7일 업계에 따르면 엔비디아 측은 전날 BBQ치킨 잠실야구장점에 크런치 순살크래커 113마리를 주문했다.

BBQ 본사 직원 10여명이 이날 현장에 투입돼 치킨 조리와 배달 업무 등을 돕기도 했다. 해당 치킨은 오후 4시쯤 황 CEO와 엔비디아 코리아 임직원들이 경기를 보는 2층 단체석으로 배달됐다.

황 CEO는 5시 경기에 두산 시구자로 나섰다. 엔비디아 창립 연도인 1993년을 뜻하는 93번을 새긴 두산 유니폼을 입었다. 박정원 두산그룹 회장이 시타를 맡았다.

황 CEO는 마운드에 올라 "Nothing is better than 치맥(치맥보다 더 좋은 건 없습니다)"라고 말하기도 했다.

앞서 황 CEO는 방한 첫날 5일에도 서울 홍대 인근에서 BBQ 치킨을 즐기는 등 K푸드에 대한 애정을 연일 드러내고 있다. 이날 1차 저녁 자리로 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 홍대 인근 고깃집에서 삼겹살 회동을 했다.

당시 하이트진로의 맥주 테라와 소주 참이슬을 섞은 이른바 '테슬라' 조합을 즐기는 모습이 포착됐다. 이어 현장을 찾은 시민들에게 빙그레 바나나맛우유, 세븐일레븐과 SK하이닉스와 협업해 출시한 과자 '허니바나나맛 HBM 칩스' 등을 나눠주기도 했다.