IPO 준비나선 구다이글로벌…CJ 출신 구창근 공동 대표 선임

구창근 구다이글로벌 대표이사. /사진제공=구다이글로벌.

화장품 브랜드 '조선미녀' 등을 보유한 뷰티 플랫폼 기업 구다이글로벌이 구창근 전 CJ ENM 대표를 신임 공동대표이사로 선임했다.

구다이글로벌은 2016년 12월 창립 이후 천주혁 대표 단독 체제를 유지하다 창사 10년 만에 공동 대표 체제로 전환했다.

구 신임 대표는 서울대 경제학과 출신으로 동원경제연구소와 한국투자증권, 삼성증권 애널리스트를 거쳐 CJ그룹에 합류한 뒤 CJ푸드빌, CJ올리브영, CJ ENM 대표이사를 역임한 경영 전문가다.

2017년에서 2018년까지 CJ푸드빌 대표이사로 재임하던 당시 카페 브랜드 투썸플레이스를 분리하며 멀티 브랜드 사업 구조를 구축했다. 이후 CJ올리브영 대표이사 시절에는 올리브영을 옴니채널 뷰티 플랫폼으로 전환하는 성과를 보였다.

구 신임 대표는 "구다이글로벌은 이미 글로벌 시장에서 그 가능성을 충분히 입증한 브랜드들을 보유하고 있다"며 "탁월한 브랜드 포트폴리오가 글로벌 시장에서 더 넓게 뻗어 나갈 수 있도록 사업 확장을 이끌어가겠다"고 밝혔다.

천 구다이글로벌 대표는 "구창근 공동대표의 합류로 글로벌 유통 전략과 경영 체계를 한층 강화할 수 있게 됐다"며 "K뷰티의 새로운 장을 함께 써나갈 것"이라고 말했다.