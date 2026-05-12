경기도 '고유가 피해지원금' 1차 신청률 90% 육박...18일부터 2차 접수

경기도청 전경./사진제공=경기도

경기도가 '고유가 피해지원금' 1차 접수결과 대상자의 89.6%인 56만6861명이 신청한 것으로 집계됐다.

12일 도에 따르면 1차 지급은 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 진행됐다. 소득 계층과 거주 지역에 따라 45만원에서 60만원까지 차등 지급됐다. 지급 규모는 3057억원이다.

도는 오는18일부터 소득 하위 국민 70%를 대상으로 2차 신청·지급을 시작한다. 신청 기간은 7월3일까지며, 1차 지급 대상자 중 기간 내 신청하지 못한 대상자도 신청이 가능하다.

2차 지급 대상자 중 경기도 거주자는 1인당 10만원을 지급하며, 인구감소지역인 가평·연천군 거주자는 10만원을 추가로 지원받을 수 있다.

지난해 민생회복 소비쿠폰 때와 마찬가지로 건강보험료 등을 활용한 소득 선별 과정을 거쳐 국민의 70%를 선정해 지급한다. 대상자 여부는 네이버 앱, 카카오톡, 토스 등 모바일 앱 등에서 국민비서 알림서비스를 신청하면 16일부터 사전 안내를 받을 수 있다.

신청은 카드사 누리집과 모바일 앱, 지역화폐 앱 등을 통한 온라인 접수와 연계 은행 창구 및 주소지 읍면동 행정복지센터 방문을 통한 오프라인 접수 모두 가능하다. 신청 첫 주에는 접속 혼잡 완화를 위해 출생연도 끝자리를 기준으로 한 요일제를 적용한다.

확정된 지원금은 오는 8월31일까지 신청자 주소지 관할 시군 내에서 사용할 수 있으며 연 매출 30억원 이하 소상공인 업소에서 사용할 수 있다. 주유소와 일부 읍·면 지역 하나로마트 등 경우에는 연 매출 규모와 관계없이 지원금 사용이 가능하다.