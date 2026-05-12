전기 플러그가 고립 1인 가구 구한다…수원시 IoT 기반 돌봄 사업 추진

수원시와 ㈜에이나인 관계자가 스마트돌봄플러그 사업 업무협약을 체결 후 함께하고 있다./사진제공=수원시

경기 수원특례시가 오는 18일부터 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 '스마트돌봄플러그' 사업을 운영한다고 12일 밝혔다.

이 사업은 1인 가구 증가와 사회적 고립 심화에 대응하기 위해 마련했다.

시는 지난 11일 홍재복지타운에서 사물인터넷(IoT) 기반 스마트돌봄서비스 전문 기업인 ㈜에이나인과 업무협약을 체결했다. 양 기관은 스마트돌봄플러그 사업 추진에 필요한 기기 설치와 관제 시스템 연동, 유지보수 등 스마트 복지 인프라 구축을 위한 협력 체계를 마련했다.

시는 사업 운영과 대상자 관리를 담당하고, ㈜에이나인은 기기 공급과 관제 플랫폼 운영을 지원한다. 시는 동 행정복지센터와 연계해 상시 안부 확인 체계를 운영할 계획이다.

'스마트돌봄플러그'는 가정 내에서 자주 사용하는 가전제품(TV, 전자레인지 등)의 플러그에 연결해 전력 사용량과 조도 변화를 실시간으로 분석한다. 설정된 시간 동안 사용량 변화가 감지되지 않으면 인공지능(AI)이 대상자에게 안부 전화를 하고 담당자에게 위험 알림 문자메시지를 전송한다. 담당자는 대상자의 안부를 확인하며 위기 상황에 대응한다. 비대면 스마트돌봄플러그 시스템으로 고독·고립 위험자에 대한 상시 안부 확인 체계를 마련하고 예방 안전망을 강화한다.

협약식 후 11일 44개 동 고독·고립 담당 공무원을 대상으로 사전 교육을 했다. 스마트돌봄플러그 200대도 동별로 배부하면서 사업 준비를 마쳤다.

시 관계자는 "이번 협약과 운영 개시로 수원시 고독·고립 예방 체계가 한 단계 더 발전할 것"이라며 "스마트 기술에 담당자들의 세심한 관리를 더해 수원형 스마트돌봄 안부 확인 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.