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부산시·부산테크노파크 데이터안심구역 전환지정사업 선정

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부산시·부산테크노파크 데이터안심구역 전환지정사업 선정

부산=노수윤 기자
2026.05.13 16:17

데이터 수집·활용 등 전주기 통합 지원체계 구축 가속

부산 빅데이터 혁신센터 모습./사진제공=부산테크노파크
부산 빅데이터 혁신센터 모습./사진제공=부산테크노파크

부산시와 부산테크노파크가 과학기술정보통신부의 '2026년 데이터안심구역 전환지정사업'에 선정돼 데이터 수집부터 활용까지 이어지는 전주기 데이터 원스톱 지원체계 구축을 가속한다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 부산 빅데이터 혁신센터 내 데이터 오픈랩을 국가 공인 데이터안심구역으로 전환하는 것이다. 이를 통해 통신·금융·교통·관광 등 고부가가치 미개방 데이터를 국가 표준 보안 체계 내에서 안전하게 분석·활용할 수 있다.

데이터 오픈랩은 기업과 연구기관 등이 미개방 데이터를 안전하게 분석·활용할 수 있게 운영한 공간이다. △사전 신청 △출입관리 △보안서약 등 절차를 거쳐 △데이터 반입·반출 검토와 분석도구 안내 △데이터 정제 △분석 컨설팅 등 전 과정을 지원받을 수 있다.

부산테크노파크는 이번 사업으로 △공공·민간 데이터 개방·분석 지원 부산 빅데이터 혁신센터 △미개방 데이터 활용거점 데이터안심구역 △개인정보 기반 데이터 결합·활용 지원 부산 가명정보 활용 지원센터의 연계를 통한 개방 데이터–가명정보 데이터–미개방 데이터로 이어지는 전주기 데이터 활용 체계 구축을 완성한다.

앞으로 망 분리 및 다계층 보안 아키텍처 등 강화된 보안 인프라를 적용해 민감 데이터의 산업적 확산이 가속화될 것으로 전망한다.

부산시와 SK텔레콤 등 29개 민관 데이터 공유·활용 협의체를 기반으로 다양한 데이터 자원의 연계 및 활용 가능성도 모색하고 있다. 이를 통해 도시 교통·관광 등 주요 산업 분야에서 데이터 기반 분석과 활용 모델 발굴이 점진적으로 이루어질 것으로 기대한다.

김형균 부산테크노파크 원장은 "이번 사업 선정은 부산이 데이터 활용 전주기 인프라를 완성하며 데이터 산업 경쟁력을 한 단계 끌어올린 계기"라며 "데이터·AI 기반 산업 전환을 본격화하고 글로벌 데이터 허브 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.

한편 부산 가명정보 활용 지원센터는 2025년 가명정보 활용 지원센터 운영평가에서 전국 1위를 차지하고 경진대회 최우수상을 수상했다.

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