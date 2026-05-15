웅진컴퍼스 '놀이의발견', 6개 노선 크루즈 여행 상품 신규 출시

웅진컴퍼스가 운영하는 가족 여가 플랫폼 '놀이의발견'이 크루즈 여행 상품을 신규 런칭하며 서비스 영역을 프리미엄 가족 여행 카테고리까지 확대한다고 15일 밝혔다./사진제공=놀이의발견

웅진컴퍼스가 운영하는 가족 여가 플랫폼 '놀이의발견'이 새 크루즈 여행 상품을 내놓고 서비스 영역을 프리미엄 가족 여행 카테고리까지 확대한다고 15일 밝혔다.

크루즈 상품은 체험·문화·교육 요소를 함께 누릴 수 있는 에듀테인먼트형 가족 여행 수요가 늘어나는 가운데 다양한 국가와 문화를 경험할 수 있는 여행 상품을 제공하기 위해 마련됐다.

놀이의발견의 크루즈 상품은 △서부 지중해 △동부 지중해 △동남아 △알래스카 △일본·대만 △두바이 등 6개 노선으로 구성되며 오는 8월부터 순차적으로 출발한다. 항공권과 항만세가 포함된 구성임에도 가격 경쟁력을 갖춘 상품으로 운영되는 것이 특징이다.

특히 동남아 노선에는 디즈니 크루즈 라인(Disney Cruise Line) 상품이 포함돼 어린 자녀를 둔 가족 여행객을 겨냥했으며 4박6일 일정의 단기 코스로 구성해 장기 여행이 부담스러운 가족 단위 고객의 접근성을 높였다.

놀이의발견은 크루즈 상품 런칭을 기념해 즉시 사용 가능한 15만원 할인 쿠폰 제공 프로모션을 진행한다. 프로모션 관련 자세한 내용은 놀이의발견 앱에서 확인할 수 있다.

서종윤 웅진컴퍼스 대표이사는 "놀이의발견은 단순 체험 예약 서비스를 넘어 가족의 배움과 경험을 연결하는 에듀테인먼트 플랫폼으로 확장되고 있다"며 "크루즈 상품 역시 여행과 문화 체험, 가족 경험을 함께 제공하는 새로운 카테고리로 자리잡을 것으로 기대한다"고 말했다.