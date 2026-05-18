김동근 의정부시장 후보 "GRDP 26조·1인당 5000만원 시대 연다"

김동근 의정부시장 후보가 18일 열린 기자회견에서 경제·일자리 공약을 설명하고 있다. /사진제공=김동근 후보

김동근 국민의힘 의정부시장 후보가 18일 오전 의정부시청에서 기자회견을 열고 경제·일자리 공약을 발표했다.

'좋은 일자리가 시민의 자산이 되는 더 큰 의정부'라는 비전을 제시하며 의정부를 첨단경제와 일자리 중심도시로 도약시키겠다고 선언했다.

김 후보는 "현재 의정부의 미래산업 비중은 5.9%에 불과하고 1인당 GRDP 역시 1853만원 수준에 머물러 있다"며 "쉬운 아파트 개발과 물류센터 의존에서 벗어나 첨단 앵커기업 유치와 혁신 경제거점 구축으로 도시발전 패러다임을 완전히 전환하겠다"고 강조했다.

비전 실현을 위해 △반환공여지 첨단산단화 △의정부역세권 복합개발 △골목상권 르네상스 △기업 성장 시스템 구축 등 4대 전략을 내놨다.

먼저 미군 반환공여지와 기존 산업단지를 미래 일자리 기지로 전면 개조한다는 계획이다. 캠프 잭슨에는 대웅그룹 등 앵커기업을 유치해 바이오·메디컬 거점을 조성하고, 캠프 카일은 인근 대학병원과 연계한 디지털 정밀의료 클러스터로 전환한다고 밝혔다.

캠프 레드클라우드는 AI 디자인·미디어 콘텐츠 클러스터로, 캠프 스탠리는 글로벌 AI·IT 핵심기업 유치 및 청년 스타트업 캠퍼스로 육성한다. 용현산업단지 또한 데이터와 AI 기반 첨단 자족권역으로 고도화할 계획이다.

의정부역 일대를 도시의 산업·소비·문화가 집약된 경제 심장으로 키우겠다는 청사진도 내놨다.

의정부역세권 복합개발을 통해 △중형 컨벤션 △비즈니스 거점 △e스포츠 클러스터 △실내정원 △광역환승센터 등을 조성한다. 특히 GTX-C 등 6개 철도망과 교통수단을 연계해 경기북부를 대표하는 복합비즈니스 허브를 완성한다는 구상이다.

기업 투자 유치를 위한 제도적 기반도 마련한다. 조세 감면과 규제 완화 혜택이 주어지는 경제자유구역 지정을 추진하고, 유망 스타트업과 스케일업 기업 지원을 위해 100억원 규모의 미래산업 육성 펀드를 조성한다는 방침이다.

김 후보는 "2035년까지 총 GRDP 26조원, 1인당 GRDP 5000만 원, 지방소득세 2000억원 시대를 열겠다"며 "좋은 일자리와 세수가 시민의 삶으로 돌아오고 자산가치가 함께 높아지는 의정부를 반드시 만들겠다"고 말했다.