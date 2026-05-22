한국수목원정원관리원, 'TGBS 한국 국제 생물다양성 인증센터' 등록

한국수목원정원관리원이 ‘글로벌 생물다양성 표준'(TGBS)의 한국 국제 생물다양성 인증센터로 등록돼 현판 제막식을 진행하고 있다./사진제공=한국수목원정원관리원

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 '글로벌 생물다양성 표준'(TGBS)의 '한국 국제 생물다양성 인증센터'로 등록됐다고 22일 밝혔다.

'TGBS'는 국제식물원보전연맹(BGCI) 등 국제 생물다양성 전문기관이 개발한 국제 인증제도다. 산림복원 사업이 실제 생물다양성 증진에 기여했는지를 평가한다. 단순 식재 규모가 아닌 생태계 회복 효과를 과학적으로 검증한다.

인증센터는 'TGBS'의 지역 거점으로 인증신청 사업에 대한 인증평가를 수행하고 전문평가자 양성, 컨설팅 등을 담당하게 된다.

관리원은 이번 인증센터 등록을 계기로 국내 생태복원 사업 국제 기준 검증 등을 수행하게 된다. △자생종 우선 사용 △기존 서식지 보호 △침입 외래종 방지 △지역사회와 파트너십 구축 등 8가지 핵심 평가 지표에 따라 식생과 서식지, 생물종 변화 등에 대한 과학적 데이터를 기반으로 사업 효과 등을 검증한다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 "이번 인증센터 출범은 산림복원 정책 이행력 강화와 자연자본 공시 확대에 따라 생물다양성 성과를 입증할 수 있는 국제 검증체계로 활용될 것으로 기대된다" 며 "과학적이고 객관적인 평가체계를 기반으로 국내 자연기반해법 사업의 신뢰성을 높이고 생물다양성 보전에 기여할 것"이라고 밝혔다.