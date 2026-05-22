DB손보, 국내 최초 미국 보험사 인수 완료…"글로벌 보험그룹 도약"

DB손해보험이 미국 특화보험사 포테그라 지분 100% 인수 계약을 이달 말 최종 종결한다고 22일 공시했다.

거래규모는 총 16억5000만달러(약 2조3000억원)로 지난해 9월 인수계약 체결에 이어 오는 30일 최종 인수 대금을 지급키로 하면서 모든 절차가 마무리된다. DB손보는 국내 보험사 최초의 미국 보험사 인수이자 업계 최대 규모의 인수합병(M&A)을 성공적으로 완수하게 된다.

포테그라는 1978년 설립된 글로벌 보험그룹으로 미국 플로리다주 잭슨빌에 본사를 두고 있다. 특화보험, 신용∙보증보험, 보증 등 보험관련서비스 사업으로 포트폴리오를 구축하고 있다. 미국과 유럽에서 전문적인 언더라이팅(심사)과 리스크 관리 역량을 기반으로 장기간 안정적인 합산비율(90% 수준)을 유지하고 있다. 손해율과 사업비를 합친 합산비율이 100% 미만이면 영업이익이 발생한다는 뜻이다.

지난해 포테그라의 연간 보험료 (GWPPE) 규모는 33억5000만달러(약 4조8000억원), 순이익은 1억6000만달러(약 2000억원)를 달성했다. 현재 미국 전역과 영국, 이탈리아 등 유럽 12개국에서 사업을 펼치고 있다.

DB손보는 이번 인수를 통해 세계 최대 손해보험 시장인 미국과 유럽에 본격 진입해 글로벌 성장을 위한 발판을 마련하고, 리스크 다변화로 수익 안정성 제고를 기대하고 있다.