부산시-네이버클라우드 스타트업 AI역량 UP

AI교육 모델 구축…AI 트렌드 교육·실습 추진
부산시가 네이버클라우드와 지역 기술창업기업의 생성형 인공지능(AI) 역량 강화에 나섰다고 26일 밝혔다.
지역 스타트업의 AI 활용 수요 증가에 따라 AI 기술 트렌드와 다양한 활용 사례를 공유하고 창업 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 교육 등을 통해 AI 역량을 강화한다.
부산시 창업지원사업 참여기업 중 47%가 AI 기반 창업아이템 또는 사업모델을 보유했고 이들 기업을 대상으로 한 조사에서 AI·클라우드 분야 역량 강화 수요가 높게 나타났다.
이에 부산시는 이날부터 오는 28일까지 네이버 스퀘어 부산에서 창업지원사업 선정기업 임직원을 대상으로 △업무자동화 △자료검색 △고객응대 등 실제 기업 현장에서 활용할 수 있는 실습 중심 프로그램 교육을 한다.
특히 △프롬프트 구성 △응용프로그램 인터페이스(API) 활용 △인공지능(AI) 작업절차(Workflow) 실습으로 디지털 전환 및 업무 효율화 역량을 높인다.
부산시는 이번 이론 및 실습 추진으로 AI 활용 역량을 높이고 민관 협력 기반 지역 AI 교육 운영 모델 구축에도 도움 될 것으로 기대한다.
이진수 부산시 금융창업정책관은 "앞으로도 민간 전문기업과 협력해 지역 창업기업이 최신 AI 기술을 실무에 활용할 수 있도록 실습 중심 프로그램 운영을 확대하겠다"라고 말했다.