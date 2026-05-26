부산시-네이버클라우드 스타트업 AI역량 UP

부산시청 전경./사진제공=부산시

부산시가 네이버클라우드와 지역 기술창업기업의 생성형 인공지능(AI) 역량 강화에 나섰다고 26일 밝혔다.

지역 스타트업의 AI 활용 수요 증가에 따라 AI 기술 트렌드와 다양한 활용 사례를 공유하고 창업 현장에서 활용할 수 있는 실무 중심 교육 등을 통해 AI 역량을 강화한다.

부산시 창업지원사업 참여기업 중 47%가 AI 기반 창업아이템 또는 사업모델을 보유했고 이들 기업을 대상으로 한 조사에서 AI·클라우드 분야 역량 강화 수요가 높게 나타났다.

이에 부산시는 이날부터 오는 28일까지 네이버 스퀘어 부산에서 창업지원사업 선정기업 임직원을 대상으로 △업무자동화 △자료검색 △고객응대 등 실제 기업 현장에서 활용할 수 있는 실습 중심 프로그램 교육을 한다.

특히 △프롬프트 구성 △응용프로그램 인터페이스(API) 활용 △인공지능(AI) 작업절차(Workflow) 실습으로 디지털 전환 및 업무 효율화 역량을 높인다.

부산시는 이번 이론 및 실습 추진으로 AI 활용 역량을 높이고 민관 협력 기반 지역 AI 교육 운영 모델 구축에도 도움 될 것으로 기대한다.

이진수 부산시 금융창업정책관은 "앞으로도 민간 전문기업과 협력해 지역 창업기업이 최신 AI 기술을 실무에 활용할 수 있도록 실습 중심 프로그램 운영을 확대하겠다"라고 말했다.