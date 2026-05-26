연구·개발부터 판로까지…강원랜드, '동반성장' 중소기업 찾는다

글로벌 게이밍 엑스포 아시아 2026(G2E Asia 2026)에 참가한 강원랜드 부스사진 /사진제공=강원랜드

강원랜드(15,590원 ▼70 -0.45%)가 국내 카지노 기기 제조 중소기업을 대상으로 '2026년 통합 동반성장사업' 공모를 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 우수한 기술력을 가진 국내 중소기업과 강원랜드가 협력해 국내외 카지노 기기 제조 시장 경쟁력을 키우기 위한 민관협력 동반성장 프로젝트다.

공모는 카지노기기 제조 관련 AI 등 신기술 및 신제품 개발과 관련해 △중소기업 기술혁신 개발 △성과공유제 등 2개 사업 분야에 대해 참여기업과 기술과제를 모집한다. 강원랜드는 시장 진입에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 △연구개발(R&D) 비용 △전문가 컨설팅 △안정적인 물량 및 매출 확보 △판로 확대 등을 지원한다.

공모 자격은 전국 모든 중소기업이며, 신청기간은 내달 5일까지다. 모집분야에 대한 자세한 내용과 신청 절차 등은 상생누리 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

강원랜드는 이번 사업을 통해 신제품 연구개발 비용을 절감하고 자체제작 기기의 경쟁력을 강화할 방침이다. 박영신 강원랜드 동반성장실장은 "이번 사업은 민간 협력을 통한 슬롯머신 및 국산 카지노기기 다각화로 해외 동반진출의 중요사업"이라며"국내 우수 중소기업과 협력해 글로벌 카지노 시장으로 영역을 확대해가겠다"고 말했다.