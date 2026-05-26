동아대, 산업부 '외국인 유학생 연계지원사업' 선정...부산지역 유일

동아대학교 전경./사진제공=동아대

동아대학교는 최근 부산지역에서 유일하게 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원이 추진하는 '2026년 우수 외국인 유학생 지역산업 연계지원사업'에 선정됐다고 26일 밝혔다.

이 사업은 비수도권 4년제 대학에 재학 중인 우수 외국인 유학생(GKS장학생)을 대상으로 학위 프로그램과 산학 프로젝트, 기업 인턴십 등을 융합해 지역 기업 취업을 유도하는 국가 지원 사업이다.

동아대는 최대 5년간 총 사업비 41억원(국비 30억원)을 지원받아 '동남권 지역정주형 딥테크 우수 외국인 인력양성 사업'을 수행할 예정이다. 산업경영공학과를 비롯해 기계공학과, 신소재공학과, 컴퓨터AI공학부, 건강관리학과, 식품영양학과, 체육학과 등 7개 학과가 참여한다.

대학은 해마다 20명의 우수 GKS 장학생을 선발해 기업 수요 조사를 바탕으로 한 산학 프로젝트와 실무 인턴십(2개월)을 진행한다. 특히 △반도체·디스플레이 △차세대 에너지 △바이오헬스 △로봇·스마트제조 △AI △방산 △첨단 모빌리티 등 '동남권 7대 딥테크 분야'를 중심으로 지역 산업이 필요로 하는 외국인 석·박사급 핵심 인재를 양성한다는 방침이다.

최종적인 목표는 △외국인 석·박사 100명 양성 △산학 프로젝트 100건 완료 △인턴십 100건 달성 등을 통해 산학 일체형 생태계를 구축하는 것이다.

사업책임자인 신상문 산업경영공학과 교수는 "지역 기업의 우수한 R&D 인력 확보와 외국인 유학생의 성공적인 취업 및 지역 정주라는 두 마리 토끼를 모두 잡는 혁신적인 성공 모델이 될 것"이라며 "기업 수요에 기반한 산학 공동 연구를 통해 참여 교수진 역시 탁월한 연구 성과를 창출할 수 있을 것"이라고 전했다.