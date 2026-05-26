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[사진] 보랏빛 아름다움, 멸종위기Ⅱ급 백양더부살이 개화

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[사진] 보랏빛 아름다움, 멸종위기Ⅱ급 백양더부살이 개화

장성(전남)=나요안 기자
2026.05.26 14:34

내장산국립공원 공원구역 일원에 봄의 아름다움을 한 층 더해주는 백양더부살이가 개화했다.

내장산국립공원사무소는 26일 전남 장성군 백양사 인근에서 개화한 백양더부살이꽃을 공개했다.

백양더부살이꽃은 보랏빛으로, 백양사 인근에서 처음 발견돼 이름 붙여진 한국 특산식물이자 희귀식물이다. 엽록소가 없어 스스로 광합성을 하지 못하고 산쑥 등 특정 식물의 뿌리에 기생해 살아가는 독특한 특성을 가지고 있다. /사진제공=내장산국립공원사무소

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나요안 기자

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