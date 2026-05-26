부산항만공사 전기 야드트랙터로 온실가스 배출 100% 저감

전기 야드트랙터./사진제공=BPA

부산항만공사(BPA)가 26일 국내 최초 국산 전기 야드트랙터(Y/T) 도입·운영 실적을 공유하고 장비 시연회 및 사용자 간담회를 개최했다.

BPA는 해양수산부와 지난 4월 국산 전기 Y/T를 부산항 북항 신선대감만터미널과 신항 한진부산컨테이너터미널에 도입했다.

전기 Y/T는 경유와 LNG Y/T 대비 온실가스 배출 100% 저감 등 친환경성이 뛰어나다.

국산 전기 Y/T 운영 결과 △장비 주행 성능 △작업 안정성 △충전 편의성 등에서 국산 장비의 경쟁력을 확인했고 운전원과 운영사의 의견도 긍정적으로 나타났다.

사용자 간담회에서는 오는 6월 진행할 2차 연도 사업 공모 일정 설명과 함께 부두 운영사와 전기 Y/T 운영 경험과 현장 의견을 공유했다. 부두 운영사를 대상으로 사업자 공모를 하며 선정된 사업자는 실시협약 후 기존 경유·LNG Y/T를 전기Y/T로 전환·운영할 수 있다.

송상근 BPA 사장은 "지난해 지원사업을 통해 국내 전기 Y/T의 현장 적용 가능성과 친환경 효과를 확인했다"라며 "본격적인 전환사업에 부산항 운영사의 많은 참여를 부탁드린다"라고 말했다.