경남도 문체부 계획공모형 지역관광개발 선정

계획공모형 지역관광개발사업 하늘로·바다로·김해로 계획도./제공=경남도

경남도가 문화체육관광부의 '2026년 계획공모형 지역관광개발사업' 공모에 선정돼 국비 60억원을 확보했다고 26일 밝혔다.

이번 선정으로 경남도와 김해시는 김해공항과 부산항·마산항을 연계한 동남권 글로벌 관광 관문 구축에 본격적으로 나선다.

선정된 사업은 '동남권 글로벌 여행 관문 김해: 하늘로·바다로, 김해로(路)'이다. 사업 기간은 올해부터 2030년까지이며 모두 120억원을 투입한다.

경남도와 김해시는 가야 역사문화와 다문화적 지역 특성이 공존하는 김해의 강점을 활용해 차별화된 관광도시 조성을 추진한다. 특히 김해공항으로 입국하는 외국인 관광객과 부산항·마산항에 입항하는 크루즈 관광객을 경남 관광으로 연계해 인바운드 관광 거점을 구축할 방침이다.

사업 대상지는 수로왕릉 주변 회현동 일대와 김해 원도심이다. △외국인 관광객 여행 지원 아유타 라운지 조성 △봉황대길 골드스트리트 명소화 △김해 카레축제 개최 △ 김해 매력을 알리는 관광 브랜딩 사업을 추진한다.

△야간관광 '가야의 밤' 프로그램 확대 △하늘길·바닷길 패키지 투어 상품 운영 등 기존 관광사업과의 연계를 강화해 체류형 관광 콘텐츠도 확충한다.

특히 시설 조성 중심의 관광개발에서 지역이 주도하는 참여형 관광모델 구축이 목표다. 김해시와 김해문화관광재단을 중심으로 현장 기반의 지속 가능한 관광 운영체계를 마련할 예정이다.

김상원 경남도 관광개발국장은 "이번 선정은 '동남권 글로벌 여행 관문, 김해'라는 비전을 구체화한 결과"라며 "김해시와 긴밀히 협력해 사업을 성공적으로 추진하고 김해를 대한민국을 대표하는 글로벌 관광 거점도시로 육성하겠다"고 말했다.

한편 경남도는 △2019년 리멤버 합천 영상테마파크 △2020년 사천 에어로스페이스 에듀파크 △2021년 남해 여권 없이 떠나는 독일여행 등을 추진해 체류형 관광지 조성과 지역 관광 활성화를 이끌고 있다.