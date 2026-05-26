경남교육청 디지털 웰빙 슬로건·실천과제 공모

디지털 웰빙 슬로건 및 실천과제 공모전 포스터./제공=경남교육청

경남교육청이 건강한 디지털 사용 문화 확산을 위해 오는 6월16일까지 '디지털 웰빙 슬로건 및 실천과제'를 공모한다고 26일 밝혔다.

경남교육청은 공모전 주제를 '함께 만드는 디지털 웰빙, 모두가 주인공 되는 작은 실천'으로 정하고 공모를 진행한다. 공모전 주제에 담긴 주인공은 경남교육청의 '인공지능(AI)·디지털 교육 종합 추진 계획'의 세 가지 가치를 반영한 것이다.

공모 분야는 슬로건 분야와 실천과제 분야로 나눠 진행한다. 슬로건 분야는 디지털 웰빙의 의미와 건강한 디지털 생활 실천 문화를 알릴 수 있는 창의적인 문구를 공모한다. 실천 과제 분야는 학생·학부모·교원 개인 또는 팀이 디지털 웰빙 실천 과제를 정해 일정 기간 실천한 뒤 사진·짧은 동영상 등 결과물과 실천 소감을 제출하면 된다.

이번 공모전은 △학생자치회 중심의 디지털 사용 규칙 만들기 △학급별 디지털 쉼 활동 운영 △가족과 함께하는 건강한 디지털 미디어 사용 실천 등 교육공동체가 건강한 디지털 생활 문화를 만들어 갈 수 있도록 구성했다.

오는 6월24일 경남교육청 누리집을 통해 분야별 최우수상과 우수상, 장려상을 발표하고 시상한다.

경남교육청은 이번 공모전에서 발굴한 우수 슬로건과 실천 과제를 바탕으로 학생·학부모·교원이 참여하는 디지털 웰빙 실천 운동을 전개할 계획이다.

박종훈 경남교육감은 "디지털 기기는 우리 삶에 꼭 필요한 도구이지만 중요한 것은 스스로 조절하며 건강하게 활용하는 능력"이라며 "공모전이 학생과 학부모, 교직원이 함께 건강한 디지털 생활을 실천하는 계기가 되길 기대한다"라고 말했다.