한국전력, '슬기로운 전기생활 공모전' 개최

'슬기로운 전기생활 공모전' 홍보 포스터/사진제공=한국전력

한국전력이 '슬기로운 전기생활 공모전'을 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 공모전은 중동 전쟁 장기화에 따른 국가적 에너지 위기를 국민과 함께 슬기롭게 극복하기 위해 마련됐다.

공모전은 한전의 대표 에너지 절약 플랫폼 '슬기로운 전기생활'을 통해 참여할 수 있다.

공모 분야는 △일상생활 속 나만의 슬기로운 에너지 절약 꿀팁 △주택용 에너지캐시백 제도 소개 및 참여 후기 △'슬기로운 전기생활' 플랫폼을 활용한 에너지 절약 후기 등이다.

접수 기간은 오는 30일까지다. 에너지 절약에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있으며, 개인 SNS 계정에 올린 게시글이나 숏폼 영상을 '슬기로운 전기생활' 내 공모 게시판에 직접 업로드하거나 URL을 제출하면 된다.

수상작은 심사를 거쳐 다음달 중 발표하며 총 20명에게 1450만원 규모의 상금을 수여한다. 또한 공모전 참가자 중 무작위 추첨을 통해 500명에게 쿠폰을 제공하는 이벤트도 함께 진행한다.

수상작은 향후 '슬기로운 전기생활' 플랫폼 홍보와 에너지 절약 캠페인 등 다양한 분야에 적극 활용될 예정이다.

한전 관계자는 "에너지 절약은 거창한 것이 아니라 생활 속 작은 실천에서 시작된다"며 "국민이 직접 참여하는 이번 공모전을 통해 에너지 절약 문화가 자연스럽게 확산되기를 기대한다"고 말했다.