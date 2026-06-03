여름 폭염·폭우 위험에 혼자 사는 어르신 안부, 지자체가 매일 확인

보건복지부는 관계부처 합동으로 '2026년 여름철 취약계층 보호대책'을 추진한다고 3일 밝혔다.

최근 기후변화로 지난해 여름철 평균기온은 기상 관측 이래 역대 1위를 기록했고 올해 여름철 평균 기온도 평년보다 높을 것으로 전망되고 있다. 지난 1일부터 폭염특보체계에 최상위 단계인 폭염중대경보가 신설되면서 폭염 단계별로 취약계층을 더 자주 확인하고 필요한 지원을 신속히 연계할 계획이다.

폭염특보 등 재난상황 발생 시, 재난 방송·문자뿐만 아니라 안전디딤돌 앱, 스마트 마을방송, 드론 등을 활용해 여름철 위험정보와 폭염행동요령을 신속하게 안내한다.

안전디딤돌 앱을 통해 부모님 거주지역을 등록한 가족에게도 해당 지역 재난 정보를 제공해 직접 안부를 확인할 수 있도록 지원한다. 농어촌 지역에서는 스마트 마을방송 시스템을 활용해 폭염행동요령을 반복 안내하며, 지방정부와 협력해 폭염 시 드론을 활용한 현장 조기 점검을 확대한다.

폭염중대경보가 발령되면 취약어르신, 치매어르신, 고독사 위험군, 노숙인·쪽방촌 주민 등 폭염 취약계층에 대한 안부 확인 횟수와 방법을 대폭 강화한다.

거동이 불편하거나 농어촌에서 작업하는 등 고위험군 취약어르신 대상 안부 확인 주기를 폭염주의보·경보 시 매일 1회 확인에서 폭염중대경보 시 매일 2회 전화 또는 방문 확인으로 강화한다.

고독사 고위험군은 명예사회복지공무원 등 인적안전망을 활용해 2일 1회 전화·문자 또는 방문으로 안부를 확인한다.

거리노숙인 보호를 위해서는 폭염주의보·경보 시 매일 3회 순찰을 실시한다. 폭염중대경보 시에는 고령자 등 고위험군에 대해 기존 순찰에 더해 추가로 안전 확인을 실시한다.

쪽방주민의 경우 고령자·장애인·기저질환 보유자 등 고위험군의 안부확인 주기를 폭염주의보·경보 시 2일 1회에서, 폭염중대경보 시 매일 1회로 강화한다.

치매안심센터에 등록된 치매어르신과 그 가족 101만명에게는 폭염중대경보 발령 시 기상특보 상황과 폭염행동요령을 카카오톡으로 신속히 안내한다. 치매환자 맞춤형 사례관리 대상자 7만2000명 중 가족구성·중등도 등을 고려해 폭염 대응에 취약할 것으로 예상되는 치매어르신 약 7000명에 대해 매일 1회 안부 확인을 실시하고, 지역사회 자원 연계를 강화한다.

노인일자리의 경우 여름철(5월28일~9월30일) 활동 시간을 월평균 30시간에서 15시간으로 단축 운영 가능하다. 폭염중대경보 발령 시 실외 활동을 전면 중단하고 즉시 귀가 조치하거나 냉방이 가동되는 실내 활동으로 대체하며, 참여자 전원의 건강 상태를 즉시 확인한다.

장애인일자리 참여자에 대해서도 폭염·집중호우 시 근로시간 내에서 업무 시작·종료시각을 조정하고, 근무지도 실내로 변경할 수 있도록 한다.

폭염 기간(7~8월) 동안 전국 경로당에 월 16만5000원의 냉방비를 지원하며, 사회복지시설에는 기관 유형별, 규모별로 월 10만~50만 원을 지원한다.

기초생활수급자 등 에너지 취약계층에게는 에너지 바우처 지원과 함께 찾아가는 에너지 복지서비스, 에어컨 설치·교체 지원을 실시한다.

정은경 장관은 "여름철 재난은 모두에게 찾아오지만, 그 위험은 취약계층에게 더 먼저, 더 크게 다가온다"며 "모두가 안전하고 건강한 여름을 보낼 수 있도록 국민의 생명과 안전을 최우선으로 지키겠다"라고 강조했다.