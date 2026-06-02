산림청, 산림정책 홍보 역량 강화 워크숍…'디지털 소통 대전환' 주제

산림청은 2일 세종수목원 대강당에서 ‘2026 산림정책 홍보 역량강화 1차 교육’을 개최했다./사진제공=산림청

산림청은 2일 세종수목원 대강당에서 본청 및 소속기관 언론홍보 담당자 90여명을 대상으로 '2026 산림정책 홍보 역량강화 1차 교육'을 실시했다.

'홍보 DNA 디지털 소통 대전환'을 주제로 최근 정책홍보의 흐름과 산림정책을 효율적으로 홍보하는 메시지 설계 방법, 위기관리 역량 강화를 위한 내용 등을 교육했다.

이날 초청 강연을 맡은 유민영 플랫폼9와3/4 대표는 '2026 트렌드 키워드로 산림정책 재구성하기' '정책을 국민의 효능감으로 번역하는 메시지 설계'에 대한 강의로 정책홍보에 대한 새로운 관점을 전달했다.

이어 심은정 프레인앤리 부장이 '공공기관 위기 커뮤니케이션 기본 원칙 소개 및 구조화' '실무에 바로 쓰는 민원응대 템플릿 만드는 방법'을 주제로 홍보 담당자들이 효과적으로 실무에 적용할 수 있는 방법을 강의했다.

박은식 산림청장은 "정부 3대 국정원칙 중 하나인 '실용과 성과'를 거두는 산림정책과 정책홍보가 될 수 있도록 앞으로도 노력할 것"이라고 말했다.