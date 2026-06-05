"일하면서 호캉스?" 경기관광공사 '워케이션' 확대…1박 3만원 쏜다

워케이션 안내 포스터./사진제공=경기관광공사

경기도와 경기관광공사가 관광 산업 활성화를 위해 지난해 경기북부에서 추진한 워케이션(Workation) 사업을 오는 8일부터 도 전역으로 확대한다고 5일 밝혔다.

도는 이를 통해 당일치기 위주의 관광 패턴을 '체류형 관광'으로 전환, 지역 상권의 자생력을 높일 계획이다.

워케이션 운영 대상지는 기존 경기북부 5개소에 6개소가 추가돼 11개소로 늘어난다. 신규 대상지는 △양평군(블룸비스타호텔) △의정부시(아일랜드캐슬호텔) △수원시(홈즈스테이 수원) △파주시(북스테이 모티프원, 프레농) △이천시(에덴파라다이스호텔) △시흥시(웨이브엠호텔) 등이다.

△파주시(평화누리 캠핑장) △포천시(담화재 카페&스테이, 한화리조트 산정호수 안시) △연천군(백학자유로리조트) △가평군(자라섬 캠핑장) △동두천시(자연휴양림) 등 경기북부 5개소는 지난 4월부터 운영 중이다. 각 거점에는 업무용 공유 오피스를 완비했으며, 자연 속에서 즉시 휴식이 가능한 최적의 환경을 조성했다.

민간기업 및 공공기관 임직원, 공무원, 1인 사업자 등 누구나 개인 또는 단체로 참여할 수 있다. 참여 신청은 워케이션 운영사 누리집을 통해 사업자등록증 및 재직증명서(프리랜서는 명함 제출 가능)를 제출하면 된다.

최소 2박 이상 이용 시 1박당 3만원의 숙박비를 지원하며(최대 4박), 이용 완료 후 증빙 사진 제출과 설문조사를 마치면 지원이 확정된다. '경기 컬처패스' 가입 도민에게는 선착순으로 3만원의 추가 할인 쿠폰을 지급한다.

공사 관계자는 "체류형 관광으로 이어지는 워케이션 사업 확대는 지역 경제를 살리는 실효성 있는 대안"이라면서 "확충된 인프라에서 많은 분이 업무 효율과 재충전의 기회를 동시에 누리길 바란다"고 말했다.