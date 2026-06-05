이재준, 세계관광 무대서 "수원을 K콘텐츠 메카로 만들 것"

이재준 시장이 환영사를 하고 있다. /사진제공=수원시

이재준 경기 수원특례시장이 5일 "수원의 역사와 문화, 첨단 인프라를 촘촘하게 연결해 수원을 오랫동안 머무르고 싶은 도시, 세계인이 찾아오는 'K콘텐츠 메카'로 만들겠다"고 밝혔다.

이 시장은 이날 수원컨벤션센터에서 '지속가능한 장기체류형 여행'을 주제로 열린 제5회 세계관광산업컨퍼런스 개회식에 참석, "수원은 도시 자체를 'K글로벌 문화관광 산업 허브'로 새롭게 디자인하고 있다"며 "조선시대 정조대왕 능행차를 재연한 'K컬처로드'를 중심으로 수원의 대표 축제인 수원화성문화제를 글로벌 3대 축제로 키워낼 것"이라고 밝혔다.

이어 "골목상권과 지역경제를 살리는 가장 강력한 힘은 바로 관광"이라면서 "이번 컨퍼런스가 새로운 관광 전력을 모색하고, '지속가능한 체류형 관광'의 미래를 여는 뜻깊은 출발점이 되길 기대한다"고 말했다.

(사)국제관광인포럼과 수원특례시가 공동주최하고, ㈜코트파와 수원컨벤션센터가 공동주관하는 제5회 세계관광산업컨퍼런스에는 스리랑카·일본·네팔·말레이시아·캄보디아·필리핀 등 15개국의 관광부처 장·차관, 관광청장, 대사, 세계관광기구(UN 투어리즘) 관계자 등 200여명이 참가했다.

컨퍼런스는 지난 4일 서울 코엑스에서 열린 서울국제관광전 개막식으로 시작됐다. 5일에는 수원컨벤션센터에서 개회식, 기조연설, 고위급 토의, 수원관광설명회 등이 진행됐다. 6일 수원시 일원에서 이뤄지는 참가자 팸투어로 마무리된다.

압둘 마나프 멧트시 브루나이 자원관광부 장관, 박양우 전 문화체육관광부 장관이 기조연설을 했다.

고위급 토의에는 누르 아흐마드 하미드 아시아태평양관광협회(PATA) 최고경영자(CEO), 스리랑카·일본·말레이시아·캄보디아·네팔·필리핀 관광부처 고위급 관계자가 참석해 '장기체류형 관광의 지속가능한 발전을 위한 국가별 정책과 트렌드'를 주제로 발제했다.

선은임 수원시 문화관광체육국장은 수원의 관광 콘텐츠와 '2026-2027 수원 방문의 해'를 소개했다.