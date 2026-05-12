권영세 "카메라 기자 사고 못 봤다? 한동훈, 정직하지 못한 태도"

(서울=뉴스1) 박정호 기자 = 권영세 국민의힘 의원이 28일 서울 용산구 청파동 새마을금고 대강당에서 열린 제9회 전국동시지방선거 용산구 필승결의대회에서 인사말을 하고 있다. 2026.4.28/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박정호 기자

권영세 국민의힘 의원이 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보를 향해 카메라 기자 사고 당시 대응과 이후 해명을 두고 "정직하지 못한 태도"라고 비판했다.

권 의원은 12일 채널A 라디오쇼 '정치시그널'과의 인터뷰에서 최근 한 후보 유세 현장에서 영상 취재 기자가 넘어졌던 상황과 관련해 "영상을 보니까 몰랐을 리는 없고, 나름대로 시간을 맞추려고 그런 것 같은데 기자회견은 얼마든지 늦출 수 있는 것"이라며 이같이 말했다. 이어 "무거운 장비를 들고 쓰러져 웅성웅성하고 있었을 텐데 쳐다보고 괜찮은지 확인하는 게 옳은 것 아닌가 생각한다"고 했다.

권 의원은 한 후보 측이 사고를 인지하지 못했다고 해명한 데 대해서도 문제를 제기했다. 권의원은 "영상을 보면 뒤돌아서 쳐다보는 모습이 나온다"며 "사람들이 몰리고 소리도 났을 텐데 몰랐을 리는 없겠다 생각한다"고 말했다.

그러면서 "일반적으로 생각할 때 뭐가 문제가 있을 때 솔직하게 인정을 하고 사과를 하든지 해야지, 다른 식으로 임시방편으로 막으려고 하면 더 어렵다"고 했다. 이어 "한동훈 후보 같은 경우도 '생각이 짧았다'고 인정할 건 인정했어야지, 못 봤다고 얘기하는 건 정직하지 못한 태도라고 본다"고 주장했다.

권 의원은 최근 논란이 된 정형근 전 의원 후원회장 위촉 문제에 대해서도 부정적인 입장을 드러냈다. 그는 "최근에 정형근 의원 후원회장 논란도 한동훈 후보에게 그렇게 유리하지 않은 것 같다"고 말했다.

이어 한 후보 측이 정 전 의원의 지역 내 영향력을 고려해 후원회장으로 위촉한 것 아니냐는 질문에는 "선거하는 사람 입장에서는 한 표도 다 중요하다"며 "의외로 소구되는 층도 있다고 보여진다"고 했다. 다만 "선거 결과를 보고 거기서 판단해봐야 되는 것 아닌가 싶다"고 말했다.

권 의원은 한 후보의 정치 방식 전반에 대해서도 비판했다. 그는 "보수 재건은 반드시 해야 한다"면서도 "보수 재건이 혼자서 하는 것도 아니고 같이해야 하는데 한동훈 후보는 같이하는 방식을 좀 배울 필요가 있어 보인다"고 말했다. 이어 "나만 옳고 상대방은 무조건 아니라는 건 전형적인 포퓰리스트의 특징"이라며 "열린 마음을 보여줄 필요가 있다"고 주장했다.