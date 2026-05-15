김관영 "전북 공천, '명청갈등' 맞아...정청래 있는 한 복당 안한다"

[익산=뉴시스] 고석중 기자= 오는 6월3일 치뤄지는 전북특별자치도지사 선거에 출마한 무소속 김관영 예비후보가 익산시청 브리핑룸에서 지역발전 7개 부문 공약을 발표하고 있다. 2026.05.14. [email protected] /사진=고석중

6·3 전북지사 선거에 무소속으로 출마한 김관영 후보가 자신의 제명 과정을 '명청 갈등'(이재명 대통령·정청래 더불어민주당 대표)의 일환이라고 주장했다. 그러면서 "정청래의 사심이 개입된 공천 작업과 민주당을 사당화하는 움직임에 대해 저항할 것"이라며 "정청래 지도부가 있는 한 복당할 의사가 없다"고 강조했다.

김 후보는 지난 14일 밤 YTN라디오 '김준우의 뉴스 정면승부'에서 전북지사 선거 공천 과정에 대해 "정 대표가 이원택 후보를 후보로 만들기 위한 것이다. 그 안에 사심이 개입된 결과"라고 주장했다. 김 후보는 지난해 청년 당원들에게 대리 운전비를 지급했다는 논란이 불거져 민주당에서 제명됐다.

김 후보는 "당사자의 해명을 제대로 들어보지도 않고 12시간 만에 여론조사에서 우위를 달리고 있는 현역 도지사를 제명했다"며 "반면 이원택 후보의 식사비 대납 논란에 대한 윤리감찰단의 조사는 지극히 허술하게 이루어졌다. 두 사안을 처리하는 과정에서 현저하게 불공평한 처리 과정이 있었던 것"이라고 말했다.

그러면서 김 후보는 '일각에선 이번 공천을 명청 갈등이라고 해석한다'는 진행자의 말에 "약간 있는 그런 게 아니라 그런 면이 상당히 많이 있다"고 주장했다. 김 후보는 자신이 "20대 대선 당시 이재명 후보가 직접 영입한 인재 1호"라며 정 대표가 친이재명계인 자신을 의도적으로 배제하고 지난해 당 대표 선거 때 도움을 받은 이원택 당시 도당위원장을 밀고 있는 것이라고 말했다.

김 후보는 최근 민주당 지도부가 전북을 찾아 "이원택 후보를 뽑아야 전북 발전이 빨라진다"며 여당 프리미엄을 호소하는 것에 대해 "여당이 당·정·청 일체를 얘기하면서 '속도감'을 말하는데, 현재 당·정·청이 잘 되고 있는지 먼저 묻고 싶다"고 반박했다.

김 후보는 "이 대통령이 추구하는 지방 정부의 균형 발전을 가장 철학적으로 잘 이해하는 사람이 누구인지를 도민들과 일반 시민들은 판단할 것"이라며 "여당과의 관계는 3월 31일까지 저도 여당이었다. 국회의원들하고 좋은 관계를 유지하고 있었다. 중앙정부와 의논하고 정책을 실행하는 데 있어 이 후보보다 개인적인 역량이 훨씬 뛰어나면 뛰어났지, 뒤지지 않는다"고 말했다.